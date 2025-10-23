По какъв начин ще се отрази на България решението на американския президент Доналд Тръмп да наложи санкции на „Лукойл” и „Роснефт”. Има ли риск за пазара на горива у нас, както и за повишаване на цените?

„Нефтохим Лукойл“ попада под ударите на американските санкции. Това означава, че рафинерията, докато е собственост на руския петролен гигант, не може да поръчва суров петрол и да заплаща за него в долари. Почти цялата световна търговия с деривати обаче се осъществява именно в тази валута.

Добрата новина е, че България разполага с достатъчно запаси от горива, така че не се очаква недостиг на деривати у нас. Имаме точно един месец — до 21 ноември — държавата да реши дали ще вземе рафинерията под особен надзор. Неминуемо ще бъде повдигнат и въпросът за смяна на собствеността.

Тръмп наложи санкции на руски петролни гиганти

Решението на американския президент Доналд Тръмп да наложи санкции на „Лукойл” и „Роснефт” касае пряко българската държава, призна премиерът Росен Желязков от Брюксел. Рафинерията е обект от значение за националната сигурност. „Рафинерията е част от системата на „Лукойл”-Русия. Част е защото се притежава косвено с повече от 50% от руския „Лукойл“, така че попада в този санкционен режим“, уточни премиерът.

Попадайки под ударите на американското финансово министерство „Лукойл Нефтохим” изпада в почти 100-процентова невъзможност да прави поръчки за още нефт. За момента обаче има запаси от горива и няма пряка опасност от недостиг на деривати у нас.



„Има достатъчно произведени горива, рафинерията трябва да продължи да работи. До 21 ноември има възможност да се извършват всички необходими транзакции и трансфери, така че ние имаме един месец, в който да вземем националното решение за това как да подходим”, заяви Желязков.



Според някои експерти обаче срокът е много по-кратък, защото вече големите банкови институции в Европа започват да се разграничават от „Лукойл”, „Роснефт” и техните активи навсякъде по света.