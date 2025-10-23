-
Има ли риск за повишаване на цените?
По какъв начин ще се отрази на България решението на американския президент Доналд Тръмп да наложи санкции на „Лукойл” и „Роснефт”. Има ли риск за пазара на горива у нас, както и за повишаване на цените?
„Нефтохим Лукойл“ попада под ударите на американските санкции. Това означава, че рафинерията, докато е собственост на руския петролен гигант, не може да поръчва суров петрол и да заплаща за него в долари. Почти цялата световна търговия с деривати обаче се осъществява именно в тази валута.
Добрата новина е, че България разполага с достатъчно запаси от горива, така че не се очаква недостиг на деривати у нас. Имаме точно един месец — до 21 ноември — държавата да реши дали ще вземе рафинерията под особен надзор. Неминуемо ще бъде повдигнат и въпросът за смяна на собствеността.
Тръмп наложи санкции на руски петролни гиганти
Решението на американския президент Доналд Тръмп да наложи санкции на „Лукойл” и „Роснефт” касае пряко българската държава, призна премиерът Росен Желязков от Брюксел. Рафинерията е обект от значение за националната сигурност. „Рафинерията е част от системата на „Лукойл”-Русия. Част е защото се притежава косвено с повече от 50% от руския „Лукойл“, така че попада в този санкционен режим“, уточни премиерът.
Попадайки под ударите на американското финансово министерство „Лукойл Нефтохим” изпада в почти 100-процентова невъзможност да прави поръчки за още нефт. За момента обаче има запаси от горива и няма пряка опасност от недостиг на деривати у нас.
„Има достатъчно произведени горива, рафинерията трябва да продължи да работи. До 21 ноември има възможност да се извършват всички необходими транзакции и трансфери, така че ние имаме един месец, в който да вземем националното решение за това как да подходим”, заяви Желязков.
Според някои експерти обаче срокът е много по-кратък, защото вече големите банкови институции в Европа започват да се разграничават от „Лукойл”, „Роснефт” и техните активи навсякъде по света.
Желязков: Имаме месец да решим как да подходим към „Лукойл Нефтохим“ след американските санкции
„Отрязване на достъпа до долара, тоест по никакъв начин никоя от компаниите, която има за крайна собственост „Лукойл” в Русия, не може да има достъп в каквато и да е транзакция, дори да си обмени пари от дейността, в американски долари. Всички банкови институции ще тръгнат да бягат от тази група още от днес”, обясни енергийният експерт Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията.
Според Българската народна банка на този етап не се забелязва отлив на финансови потоци от България заради това. „На системно равнище не се установява пряк кредитен риск, който да засяга стабилността на банковата система в страната”.
Специалисти смятат, че докато собствеността на рафинерията не се промени, „Нефтохим” няма да може да плаща за доставки на нефт в долари. А това е основната валута за търгуване с горива. Но има и друг временен вариант.
„Взимането на рафинерията под особен надзор, ако българското правителство иска да осигури пазара и да няма проблеми, то трябва да поеме отговорност за доставките за този пазар”, смята Руслан Стефанов.
Експертите са на мнение, че при поемането на рафинерията под особен надзор от страна на правителството, САЩ биха могли да се съгласят да
