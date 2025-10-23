Голяма част от акцентите на заседанието на Европейския съвет са свързани с новите американски санкции срещу Русия.

„Това са първите санкции, които администрацията на президента Тръмп налага. Невъзможността Русия да спре войната и убийствата кара както Европейския съюз, така и администрацията на Белия дом да предприемат и този икономически подход с налагането на санкции, за да се спре финансирането на бойните действия“, обясни българският министър-председател Росен Желязков, който е на посещение в Брюксел.

Тръмп наложи санкции на руски петролни гиганти

По думите му основно засегнато у нас е предприятието „Лукойл Нефтохим Бургас“, което е част от системата на руската компания „Лукойл“. „Рафинерията се притежава косвено с повече от 50% от руския „Лукойл“, така че попада в този санкционен режим. По силата на генералната лицензия, издадена от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ, до 21 ноември има възможност да се извършват всички необходими трансакции и трансфери. Това означава, че имаме един месец, в който трябва да вземем национално решение как ще подходим като държава спрямо рафинерията – заедно, разбира се, с нейния мениджмънт“, уточни премиерът.

Желязков подчерта, че санкциите няма да възпрепятстват производството и доставката на петролни продукти, тъй като рафинерията отдавна не работи с руски петрол. Ограниченията обаче имат финансово измерение, засягащо трансакции и достъп до системата SWIFT, което може да създаде затруднения.

На въпрос за евентуален недостиг на горива Желязков заяви категорично: „Няма. Има достатъчно произведени горива. Рафинерията трябва да продължи да работи“. Той допълни, че предстои да бъде изследван най-добрият вариант, така че държавата да не попадне в санкционен режим, а същевременно рафинерията да продължи производството си. „До 31 ноември трябва да имаме много ясен отговор“, каза премиерът.

ЕС се споразумя за нов пакет от санкции срещу Русия

Желязков допълни, че активите на санкционирани лица, предприятия или дружества у нас са замразени, като с тях не могат да се извършват сделки. „Говорим за финансови активи, базирани на издаване на облигации и депозитари в системата Euroclear. За нас е много важно да има правна сигурност, затова становището на Европейската централна банка и на правната служба на Съвета е от ключово значение“, каза той.

„Не се предвиждат промени в правителството, нито участието на „ДПС-Ново начало” в него”, затвърди премиерът.

Редактор: Калина Петкова