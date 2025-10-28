Във вторник в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха певицата Есил Дюран, икономистът Димитър Манолов и архитектът Любо Георгиев.

Първата дискусия е свързана с развръзката след политическия трус, предизвикан от местните избори в Пазарджик. Наталия Киселова скоро ще напусне председателското място в парламента, след като управляващите се разбраха за ротация. И още едно решение - ще бъдат удовлетворени исканията на медиците за ръст на доходите. Средствата ще дойдат от бюджета на Здравната каса за следващата година.

След това гостите обсъдиха бюджета на държавата. Управляващите обещаха той да бъде внесен в парламента до края на седмицата. Експерти вече изразиха сериозни критики към предложението за вдигане на осигуровките с два процента.

Цялото предаване гледайте във видеото.

