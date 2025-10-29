Министерският съвет прие проектозакон за безопасност при атракционните услуги, който въвежда ясни правила, задължителна застраховка и контрол върху всички видове атракциони в страната – на суша, във въздуха и по вода. Това съобщи транспортният министър Гроздан Караджов на брифинг след заседанието на правителството.

„Животът и здравето на хората не могат да зависят от случайността. Ето защо във България вече ще има ясни правила и контрол за всяка атракция – и на сушата, и във въздуха, и по вода“, заяви министър Караджов.

Нов закон за безопасност на атракционните услуги

Законопроектът за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги е подготвен след серия от инциденти, които показаха липсата на ефективен контрол.

„Държавата създава ясна рамка за безопасност, задължителна застраховка и постоянен контрол върху всички атракционни дейности – от водните забавления по Черноморието, през въздушните полети и въжените паркове, до автомобилните обиколки“, поясни Караджов.

Според него целта на новите правила е двойна – да се гарантира безопасността на гражданите и да се създадат предвидими условия за бизнеса. „Атракционите не са просто забавления, те са дейност с потенциален риск. Държавата е длъжна да осигури минимални стандарти за безопасност и справедлива защита на потребителите“, подчерта министърът.

В новия закон са заложени редица конкретни изисквания:

⇒ Регистрация на всички доставчици на атракционни услуги в публичен регистър към Министерството на туризма – без регистрация няма право на дейност

⇒ Задължителна застраховка „Злополука“ за всеки посетител

⇒ Ежедневни проверки на съоръженията и видими правила за безопасност на всеки обект

⇒ Назначаване на отговорно лице за безопасността на всяка атракция и план за безопасност.

⇒ Придружител за деца под 14 години

⇒ Контрол от акредитирани органи и държавни институции

Контролът ще се осъществява от различни институции според вида на атракциона –

⇒ Гражданска въздухоплавателна администрация за въздушните

⇒ Морска администрация за водните

⇒ Общините за сухопътните

⇒ Комисията за защита на потребителите ще следи за правата на ползвателите

За да се осигури ефективна система за контрол, законопроектът предвижда промени в няколко ключови нормативни акта:

⇒ в Кодекса за застраховането – въвежда се нов вид задължителна застраховка „Злополука“

⇒ в Кодекса за търговското корабоплаване – уточняват се функциите на Морска администрация

⇒ в Закона за гражданското въздухоплаване – ще се приеме наредба за безопасност на въздушните атракции

⇒ в Закона за автомобилните превози – ще се уредят изискванията към атракционните превози с МПС, като туристически влакчета и атракционни автомобил

„Законът няма да натоварва държавния бюджет, а ще се самофинансира чрез лицензионни и контролни такси“, уточни Караджов.

Очакваният ефект, по думите му, е създаването на национална система за безопасност, която ще намали риска от инциденти, ще повиши доверието на туристите и ще улесни работата на контролните органи.

Плавен преход и срок за въвеждане

След приемането му от Народното събрание, ще бъде даден шестмесечен срок за адаптация на всички действащи атракциони. „Нашата надежда е до началото на активния летен сезон да имаме сигурността и защитата на новия закон“, каза министърът.

Отговорност при инциденти

По повод въпроса за инцидента в Несебър и вината на служители, а не на собствениците, Караджов бе категоричен, че новият закон ясно дефинира отговорността.

„За първи път ясно привързваме атракционните дейности към Наказателния кодекс – член 123. При инцидент отговорност ще носят лицата, които отговарят за безопасността, както и управителят, ако не е спазил изискванията“, заяви министърът.

Той даде пример: „Ако някой е допуснал щупена катарама или неизправно съоръжение, или е позволил ползването на износено оборудване – той ще носи наказателна и имуществена отговорност“.

Освен това и контролните органи – както държавните, така и акредитираните независими инспектори – ще носят административна и имуществена отговорност, ако не изпълнят задълженията си.

„Както при асансьорите, ще има акредитирани фирми, които чрез договор ще гарантират безопасното функциониране на съоръженията“, поясни Караджов.