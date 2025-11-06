Изграждането на транспортен Коридор №8, свързващ Адриатическо с Черно море, е пътят към икономическото съживяване на Кюстендилския регион. Около това мнение се обединиха представители на местния бизнес след подписването на споразумението между България и Северна Македония за изграждане на жп връзката между София и Скопие. Според Йордан Беловодски, главен секретар на Кюстендилската търговско-промишлена палата, проектът, който съществува като идея от повече от 100 години, най-накрая получава реален шанс за осъществяване.

"За нас днешното събитие е стъпка в правилната посока. Ние приветстваме това нещо, защото повече от година и половина се опитваме да търсим варианти, в които да бъде реализиран железопътният коридор", заяви той.

Беловодски подчерта, че въпреки огромния си потенциал в туризма, балнеологията и земеделието, регионът на Кюстендил сериозно изостава в икономическото си развитие. Според него реализацията на Коридор №8, както в железопътната, така и в шосейната му част, ще даде "сериозен тласък за цялостното социално-икономическо развитие".

"За съжаление, повече от 100 години нещата не се случват. Може би тук все пак нещата не зависят само на местно и национално ниво, има естествено и своите геополитически отражения", коментира той причините за забавянето.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка