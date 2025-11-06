България и Северна Македония се свързват и чрез жп тунел. Днес министрите Гроздан Караджов и Александър Николоски ще подпишат споразумение за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел.

Това е ключов елемент от транспортния коридор "Западни Балкани - Източно Средиземноморие", а реализацията му ще осигури липсващата жп връзка между двете държави. С тунела ще се подобри и транспортния достъп между Черно море и Адриатика.

Редактор: Дарина Методиева