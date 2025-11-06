Снимка: iStock
-
За търсачите на силни усещания: Фестивалът "Дни на предизвикателствата" на 20 години
-
Спортни новини (05.11.2025 - късна)
-
Контролът по пътищата: Защо жертвите не намаляват
-
Издирват двама британски затворници, освободени по погрешка от лондонски затвор (ВИДЕО)
-
Работодатели и синдикати с обща критика към Бюджет 2026: Липса на диалог и уважение към социалните партньори
-
Протест на "Правосъдие за всеки" с искане за оставките на Борислав Сарафов и Антон Славчев
Днес министрите Гроздан Караджов и Александър Николоски ще се срещнат
България и Северна Македония се свързват и чрез жп тунел. Днес министрите Гроздан Караджов и Александър Николоски ще подпишат споразумение за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел.
Това е ключов елемент от транспортния коридор "Западни Балкани - Източно Средиземноморие", а реализацията му ще осигури липсващата жп връзка между двете държави. С тунела ще се подобри и транспортния достъп между Черно море и Адриатика.
Тапи на АМ „Хемус”: Защо се стигна до блокирани коли в тунела „Витиня”Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни