Рами Киуан и Радослав Росенов, които спечелиха съответно сребърен и бронзов медали на световното първенство, отидоха на крака при лекарите от УМБАЛ „Света Анна”, за да им благодарят.

Преди двамата да спечелят медалите, единият има проблем с носа, другият – с ухото. Отиват при лекарите непосредствено преди състезанието.

За срещата им с доктор Пеев - гледайте във видеото.