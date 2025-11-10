В рубриката „Моята новина” беше изпратен видеоклип, на който се вижда как шофьор блъска възрастна жена на улица в Бургас. Колата се движи назад, удря пострадалата и я влачи в продължение на няколко метра. Случаят е от 6 ноември. Инцидентът, според часовника на камерата, е станал минути преди 14 ч.

На видеокадрите се вижда още как шофьорът спира, отваря предната врата, поглежда назад, докато покрай него, в обратната посока, минава друга кола. След това автомобилът продължава движението си, а после обръща и се връща.

От заснетото видео, с което NOVA разполага, но не публикува поради етични норми, става ясно, че на мястото на инцидента е пристигнала и полиция. Оттам съобщиха, че блъснатата жена е на 78 години, а водачът на колата - на 50. Пешеходката е настанена в болница с фрактури на черепа в лицевата и тилната част и с опасност за живота.