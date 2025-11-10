Под парична гаранция от 10 000 лв. е освободен шофьорът на линейка, блъснал 66-годишен пешеходец в Симеоновград. По-късно пострадалият почина, съобщиха от Окръжна прокуратура-Хасково. Обвиняемият няма предишни криминални прояви, уточниха още от обвинението, предаде кореспондентът на БТА в Хасково Красимира Славова.

Шофорът на линейка, блъснал и убил пешеходец в Симеоновград, е дал положителна проба за канабис

Припомняме, че инцидентът стана на 4 ноември пред Спешното отделение в града при маневра на специализирания автомобил на заден ход. Блъснатият паднал и ударил главата си, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково. Ден по-късно от прокуратурата допълниха, че пострадалият мъж е починал на път за болницата и повдигнаха обвинение към шофьора на линейката, който беше задържан за 72 часа. От държавното обвинение уточниха, че кръвната проба, дадена от водача на линейката, е реагирала положително на канабис.

