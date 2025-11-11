Снимка: iStock, илюстративна
Подмяна на осветителните тела беше извършена миналата година
Заради авария временно прекъсна осветлението и в двете тръби в тунел "Големо Бучино" на АМ "Струма" в участъка София - Перник. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".
Припомняме, че ремонт на осветлението и подмяна на телата беше извършен за последно през септември миналата година.
По-късно от ЕРМ Запад информираха, че във вторник сутринта е извършено краткотрайно прекъсване на едното от двете захранвания на тунела по искане на държавния Електроенергиен системен оператор (ЕСО).
По неизяснени причини не се е включило резервното захранване, което се осигурява от съоръжениe, собственост на АПИ. Тунелът е бил без осветление в продължение на 26 минути.
