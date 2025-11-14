-
Коментар на експерти
Спешен съвет по сигурността в Министерския съвет заради "Лукойл". Премерът събира кабинатът и службите във връзка с действията на държавата по избор на особен управител и гарантиране на сигурността на рафинерията у нас след налагането на американските санкции.
Спешното заседание се случва, след като депутатите отхвърлиха ветото на президента. А тази сутрин Законът за икономическите дейности, свързани с нефт, нефтени продукти, беше обнародван в "Държавен вестник".
В студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS енергийният експерт Иван Хиновски и бившият заместник-министър на външните работи и икономиката Милен Керамитчиев предупредиха, че ситуацията крие сериозни рискове, ако държавата не избере ясен и устойчив подход.
Иван Хиновски очерта две възможни посоки пред държавата:
• Работа на рафинерията под реален контрол на особен управител – сценарий, който изисква сложни финансови и пазарни операции и крие сериозни рискове;
• Назначаване на управител проформа и подготовка за продажба на рафинерията в рамките на шест месеца – вариант, който Хиновски определи като по-реалистичен и по-безопасен.
Според него „Лукойл Нефтохим“ е модерно и ефективно предприятие, което би било атрактивно за международен инвеститор.
Милен Керамитчиев заяви, че според него целта на измененията е именно продажба, а не дългосрочно управление на рафинерията от държавата. Той подчерта ключови разлики между германския и българския модел:
• В Германия особен управител действа в строго определен срок и под надзора на регулатора;
• Там не може да продава активи, докато в България тази възможност е изрично предвидена;
• В Германия санкционираното дружество може да обжалва действията на управителя, докато у нас това право е ограничено.
Керамитчиев предупреди, че България трябва да очаква международни арбитражни дела, а не санкции от Русия.
Експертите отбелязаха, че американските санкции вече оказват натиск върху банковата система. Една от големите български банка с международно участие е спряла работа с „Лукойл“, а е възможно и други институции да направят същото. Това може да доведе до затруднения в плащанията, включително на ниво бензиностанции, поясниха те.
По думите на Керамитчиев интерес към придобиването на целия бизнес на „Лукойл“ може да дойде от големи международни компании.
Редактор: Габриела Павлова
