Въпросът ще научим ли името на особения управител на „Лукойл” остава на дневен ред. Темата коментираха журналистът Емилия Милчева и политическият анализатор Георги Харизанов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Милчева управляващите са спазили своето обещание, което гласи: „когато бъде обнародван законът, ще се разбере и името на особения търговски управител”.

По думите на Харизанов „винаги светва една червена лампичка, когато се видят такива текстове, и когато изрично е посочено в закон, че лице, определено или назначено от държавата, няма да има актове, подлежащи на съдебен контрол”.

„Аргументите, които биха изтъкнали хората, които са подкрепили тези текстове, са за това да не се препятства умишлено работата в следващите дни и месеци, което би създало криза с горивата за населението. Това би било всъщност големият проблем, ако се стигне до там. А иначе днес ще разберем името на особения управител, защото се бърза. Бърза се по независими от нас и от България причини. Бърза се, защото наближават дати от други държави, които нямат нищо общо с България. Но ние трябва бързо да се адаптираме към тези нови реалности”, заяви политическият анализатор.

Какви са различните сценарии за управлението на „Лукойл” и рисковете за страната ни

От своя страна Милчева твърди, че страната ни е изправена пред няколко предизвикателства, чиято крайна цел е ясна – активите на „Лукойл” да бъдат продадени. „Този човек, който и да е той, трябва да управлява най-голямата компания в България, чийто оборот за 2023 година е 4,4 млрд. евро. Това е огромен комплекс. Това са продуктопроводът, бункеровката, зареждане с авиационно гориво от над 220 бензиностанции и т.н. Освен това той трябва да договаря петролни доставки от името на голямата компания „Лукойл” и договорни партньорски отношения с други страни производителки. Изисква се огромен опит”, допълни журналистът.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Петър Иванов