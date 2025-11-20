Протести под мотото „Свобода за политическите затворници“ се провеждат тази вечер в София, Варна и Пловдив. Демонстрациите се организират от „Продължаваме Промяната” и са с искане за незабавното освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов. Протестиращите застават и срещу това Коцев да остане задържан и да управлява морската столица от ареста.

Делото срещу Благомир Коцев ще се гледа във Варненския окръжен съд

В София хората блокираха площад „Независимост” и се отправиха на шествие към "Орлов мост", а полицейското присъствие в района е засилено. Част от протестиращите тръгнаха и към централата на ДПС. От трибуната бившият съпредседател на ПП Кирил Петков обяви, че там, където са преместени Коцев и Барбутов, е най-ужасното място за лишени от свобода в България.

Снимка: Стоян Нешев, NOVA

„Тази България ще бъде на кметове, които не се огъват, които, като ги вкарат в карцера, казват: „Няма да се предам!”, заяви Петков.

Преместиха Благомир Коцев и Никола Барбутов от ареста в Софийския затвор

Във Варна хората се събраха пред общината и тръгнаха на шествие. В Пловдив демонстранти се събраха на площад „Съединение”.