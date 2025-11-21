Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват. Това каза президентът Румен Радев пред журналисти. По думите му това е болезнен, но неизбежен сценарий, когато политиците отказват да чуят гласа на хората.

“Искам да поздравя всички български граждани, които се борят за референдума за еврото, но и тези, които протестират срещу злоупотребите на властта. Те имат различна мотивация, но една обща кауза и тя е България”, коментира той.

Според президента Делян Пеевски и Бойко Борисов демонтират държавата. “С отказа да разгледат референдума, управляващите погазиха Конституцията и правата на българите. Властта може и да има външните белези на такава - лимузини, кабинети с герб, микрофони, но вече няма легитимност и не се свени да използва завладените институции като бухалки”.

На въпрос ще свали ли доверието си от кабинета президентът отговори: „Това, което казах, според вас накъде отива?“

“Най-важно е хората да осъзнаят накъде отива България с такъв тип задкулисно управление. То вече даже не е задкулисно и не води България нито към Европа, нито към една нормална демокрация”, коментира Радев.

