-
Експерт: Мирният план на Тръмп поставя Украйна в нова дилема
-
Здравната система: Заложени ли са реформи в бюджета за здраве
-
Лидерите на Германия, Франция и Великобритания обсъдиха американския план за Украйна със Зеленски
-
Приеха на първо четене бюджета за 2026 г.
-
Протести и спорове за бюджета - горещите точки на политическия терен
-
Мартин Димитров: България ще взима 55 милиона лева дълг на ден през 2026 г.
Това е болезнен, но неизбежен сценарий, когато политиците отказват да чуят гласа на хората, коментира президентът
Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват. Това каза президентът Румен Радев пред журналисти. По думите му това е болезнен, но неизбежен сценарий, когато политиците отказват да чуят гласа на хората.
“Искам да поздравя всички български граждани, които се борят за референдума за еврото, но и тези, които протестират срещу злоупотребите на властта. Те имат различна мотивация, но една обща кауза и тя е България”, коментира той.
Спорове в парламента заради решението на КС за референдума за еврото
Според президента Делян Пеевски и Бойко Борисов демонтират държавата. “С отказа да разгледат референдума, управляващите погазиха Конституцията и правата на българите. Властта може и да има външните белези на такава - лимузини, кабинети с герб, микрофони, но вече няма легитимност и не се свени да използва завладените институции като бухалки”.
На въпрос ще свали ли доверието си от кабинета президентът отговори: „Това, което казах, според вас накъде отива?“
“Най-важно е хората да осъзнаят накъде отива България с такъв тип задкулисно управление. То вече даже не е задкулисно и не води България нито към Европа, нито към една нормална демокрация”, коментира Радев.
Очаквайте подробностиРедактор: Ивайла Митева
Последвайте ни