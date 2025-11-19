Остра размяна на реплики между управляващите и президента. Повод стана решението на Конституционния съд. Според магистратите предишният председател на парламента Наталия Киселова неправомерно е върнала искането на Румен Радев за референдум за въвеждане на еврото, без то да бъде разгледано от Народното събрание. Мнозинството в парламента казва, че темата отдавна не е в полето на депутатите. Според Румен Радев това не е вярно.

От „Възраждане” поискаха предложението за референдума да бъде разгледано от депутатите още днес. Председателстващият Костадин Ангелов обаче обясни, че това няма как да стане, защото искането отдавна е върнато в Президентството.

КС се произнесе за отказа от референдум за еврото, предложен от президента



„Ще ви помоля да посочите кога е изпратено и кой е разпоредил това. Смятаме, че се прави процедурна хватка, за да не бъде подложено на гласуване”, заяви Петър Петров.

„Връщането на искането на президента се е случило на 13 май с разпореждане на председателя на НС”, обясни Ангелов.

От ПП-ДБ подкрепиха решението на Киселова и обясниха, че решението на Конституционния съд е за бъдещи решения. „Много правилно решение на Киселова в онзи момент, за да не се спре пътят ни към еврозоната”, коментира Явор Божанков от ПП-ДБ.

Останалите формации засега не коментират темата.