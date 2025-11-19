Решението на Конституционния съд е победа на правото над произвола на политическата класа. То е с обратно действие и постановява, че председателят на НС не може да отклонява предложение на овластен от закона субект. Призовавам народните представители, ако все още имат останало достойнство и уважение към волята на хората и принципите на демокрацията, да отидат в деловодството и да ги внесат в пленарната зала, да ги дебатират и да гласуват. От депутатите се иска само да следват закона. Така президентът Румен Радев коментира решението на КС за референдума за еврото.

Припомняме, че на 18 ноември Конституционният съд се произнесе с тълкувателно решение по делото за отказа на бившия председател на Народното събрание Наталия Киселова парламентът да гласува провеждане на референдум за въвеждането на еврото в България догодина. Предложението беше направено от държавния глава.

КС се произнесе за отказа от референдум за еврото, предложен от президента

Конституционният съд реши, че "председателят на Народното събрание няма правомощие да преценява установените в закон изисквания, при които е допустимо произвеждането на национален референдум, и да отклонява предложение, направено от субект, овластен със закон. Това правомощие по силата на чл. 84, т. 5 от Конституцията принадлежи единствено на Народното събрание".

"Това, което се случва тази сутрин в НС, е някакъв фарс и ново закононарушение по същия казус. Оправданията, че не могат да внесат в пленарната зала това предложение и да го гласуват, са лъжа. Твърденията, че моите предложения за референдум били върнати, не отговарят на истината. На 13 май аз получих от парламента единствено препис с разпореждането на Киселова, но не и моите документи. Моите предложения и мотиви още са в деловодството на НС. Този парламент вместо закони, ражда беззаконие, скандали и отвращение", коментира още Радев.

Румен Радев сезира КС заради отказа на Киселова парламентът да разгледа референдума за еврото

Припомняме, че Наталия Киселова отказа на държавния глава с мотива, че искането му е несъобразено с Конституцията и закона. Тогавашният председател на НС определи предложението на президента като недопустимо, тъй като не отговаря на редица основополагащи документи. Киселова се позова на Конституцията, договора за функциониране на Европейския съюз, Договора за присъединяване на България към ЕС, Акта относно условията за присъединяване на България и Румъния и промените в Учредителните договори и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.