Това отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата
100 лева е стойността на потребителската кошница през изминалата седмица, тя поевтинява с 1 лев, отчетоха от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата на редовния си брифинг.
Малката потребителска кошница е по-евтината с 1 лев. Причината - пазарни и климатични фактори, обясниха от Комисията. Оттам още отчитат, че при нито един продукт няма резки изменения и призовават да не се презапасяваме преди въвеждането на еврото.
И все пак за седмица са поскъпнали брашното, зеления пипер и картофите. Поевтинели са доматите, краставиците и сиренето.
Стойностите са седмични и на едро.
Председателят на ДКСБТ Владимир Иванов каза, че нормалното състояние на пазара продължава. "Потребителската кошница намалява с 1 лев за изминалата седмица, което не е съвсем нормално за този сезон. Обяснявам си го с топлото време", посочи той. По негови думи няма оформена тенденция към намаляване или покачване, има пазарни вариации, идващи изцяло от пазарен фактор.
Стабилизирането на цените е най серизоно е при млечните продукти, "от 5 месеца буквално сме на стабилни равнища", каза още Иванов.
