Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов ще поиска отново да излезе от ареста. За днес е насрочено заседание в Софийския градски съд. Той е подсъдим за участие в престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления, заедно с други трима.

Барбутов е в ареста от края на юни, когато беше задържан и обвинен.

Според прокуратурата бившият заместник-кмет превишил властта си, като в разговори с кметовете на „Младост“ и „Люлин“ им казал, че обществените поръчки в двата района трябва да се подготвят от негови доверени експерти, така че да бъдат печелени от приближени до него фирми.

