Катарактата е една от най-честите причини за намаление на зрението. Тя представлява помътняване на нашата биологична леща.Това каза офталмологът д-р Иво Инджов в предаването „Пулс” по NOVA News. Той уточни, че тя намалява своята прозрачност, става по-плътна и пречи да виждаме ясно.

►Как се развива тя?

Това състояние може да причини затруднения при виждането, особено през нощта, когато светлините изглеждат размазани или засилени. Пациентите често се оплакват от замъглено зрение или от намалена чувствителност към светлина. „Един от основните симптоми на катаракта е замъгляване на зрението. Пациентите също могат да усещат трудности при виждане на светлините вечер или да забележат намалено зрение при силна светлина. Най-важното обаче е да се потърси медицинска помощ при първите признаци”, обясни д-р Инджов.

►Кой може да развие катаракта?

Най-често катарактата засяга хора над 60 – годишна възраст. Това е естествен процес, свързан със стареенето на тялото, при който лещата на окото губи прозрачността си. Въпреки това катаракта може да се появи и при по-млади хора поради травми на окото, някои лекарства (например стероиди), както и наследствени фактори. „Не трябва да се смятате за изключение, ако сте по-млади и имате катаракта”, добавя доктор Инжов.

►Как да я разпознаем?

Признаците на катаракта не винаги са очевидни в началото. Когато болестта прогресира, пациентите започват да забелязват, че зрението им става все по-замъглено и неясно. Възможно е също да изпитват трудности при шофиране през нощта или да се чувстват неудобно при силни светлини.

Въпреки това, когато катарактата е в начален стадий и засяга едното око, зрението на пациентите може да изглежда нормално за дълго време. Често те не осъзнават проблема, ако и двете очи се повредят равномерно. Затова редовните профилактични прегледи са важни за ранното откритие на болестта.

►Лечение

„Единственият доказан метод за лечение на катаракта е оперативният. Катарактата не може да бъде лекувана с лекарства или капки. Единственото ефективно решение е хирургична операция, при която помътнялата леща се премахва и се заменя с изкуствена леща. Това възстановява зрението на пациента”, подчерта офталмологът.

Много хора все още търсят алтернативни методи за лечение, като капки или други природни средства. Въпреки че тези подходи са популярни, те нямат доказана ефективност и понякога могат да доведат до алергични реакции и възпаления. „Природните средства не само, че не помагат, но и могат да влошат ситуацията”, обясни той.

►Инновации в диагностиката

Една от новите тенденции в офталмологията е използването на телемедицина за диагностика и мониторинг на заболявания като катаракта. Специалисти като доктор Инджов активно участват в проекти, които използват нови технологии, за да осигурят достъп до специалисти дори в най-отдалечените региони. „Екипът на Keio University в Япония е създал 3D принтиран адаптер за смартфон, който може да извършва диагностика на очни заболявания. Това устройство е лесно за използване и позволява на всеки човек, дори без медицинска подготовка, да направи снимка на окото и да изпрати данните за анализ от специалист”, разказа д-р Инджов.

Технологията вече е започнала да се използва за диагностика на катаракта, заболявания на роговицата и ретината, като дори се включва изкуствен интелект за автоматично разпознаване на заболявания.

►Как протича един преглед при офталмолог?

Прегледът за катаракта започва с измерване на зрението и вътреочното налягане. След това специалистът може да направи разширяване на зениците с капки, за да изследва лещата и да установи дали има помътняване. „Трябва да предупредя пациентите, че след разширяване на зениците не трябва да шофират, защото зрението им ще бъде временно замъглено. Прегледът не е болезнен и не отнема много време. Важно е да се правят редовни прегледи, особено за хора на възраст над 60 години”, съветва офталмологът.

В края на разговора д-р Иво Инджов сподели своята лична рецепта за здраве. „Моята рецепта за здраве е проста. Просто не спирайте да се развивате, да изкачвате нови върхове и да правите добро. Пътувайте, запознайте се с нови места, поддържайте положителни отношения с хората около вас и се радвайте на живота”, заключи той.