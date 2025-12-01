Докато властта изчислява как да излязат сметките на държавата, за да се тушира недоволството на работодателите и синдикатите, се подготвя нов протест не само в София, но и в други градове на страната. В същото време варненският кмет Благомир Коцев се завърна на работното си място за първи път, след като прекара месеци зад решетките. Ще спадне ли общественото недоволство, или ще ескалира? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” предприемачът Нели Насева, журналистът Петър Пунчев и писателят Александър Шпатов.

Втората тема в предаването е свързана с опитите на местните власти да се справят с мръсния въздух в София. От днес в столицата влиза в сила забрана за стари коли, не само в идеалния център, но и в така наречения голям ринг. Тя ще е в сила до 1 март, а 180 камери ще следят за нарушители. Глобата е 50 лева за физически лица и 1000 лева за юридически.

Цялото предаване гледайте във видеото.