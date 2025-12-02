Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) проведе широкомащабно проучване на хранителните стоки, изследвайки цялата верига на доставки – от производителя до търговеца на дребно.

„Секторният анализ няма за цел да формира негативни нагласи срещу определени стопански субекти. Той трябва да бъде основа за диалог между всички заинтересовани страни за решаване на проблемите в сектора и структурните деформации“, подчерта председателят на КЗК доц. Росен Карадимов.

Според доклада най-сериозни деформации се наблюдават по веригата на доставки при млякото и млечните продукти.

За периода 2020–2024 г. производството на сурово краве мляко спада с 25%, на прясно мляко - с 8%, на сирене - с 9%, на кашкавал - с 14%, на яйца - със 17%, докато вносът на мляко и млечни продукти нараства с 43%. Секторът е силно концентриран, поради което предстои преглед на разрешените концентрации през последните години.

КЗК: Надценките на храните стигнаха до 90%

За първи път анализът представя „конкурентна карта“ на България по области. Данните показват динамична конкуренция в големите градове като София и Пловдив, където присъстват множество вериги. В някои области обаче броят на веригите е ограничен до 3 или до 4–5, което води до значителни пазарни позиции и регионални дисбаланси. Анализът показва, че ценовите нива са едни и същи при повечето търговски вериги в страната, при различна покупателна способност на населението. Например в София приходът на човек е 55 000 евро на година, а във Видин – 7 122 евро.

По отношение на пазара на модерната търговия със селскостопански и

бързооборотни хранителни стоки:

⇒ Регионални дисбаланси: в някои области на страната броят на търговските вериги е ограничен, като същевременно разполаганите от тях търговски площи са значителни, което води до доминираща позиция на малко участници и ограничена конкуренция;

⇒ Ценови практики на търговските вериги: високите надценки, които достигат до 91% при някои продукти, а при минералната вода - до 135%, представляват търговски практики, които може да доведат до изкривяване на пазара.

КЗК изследва ценовата политика на десет големи търговски вериги за юни, юли и август т.г. Изводът е, че няма данни за съгласувано спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото.

В същото време се отчитат изключително високи търговски надценки. Те се формират от търговски отстъпки от доставните цени на производителите и от допълнителната надценка над доставната цена, която определят веригите. При млякото най-високите регистрирани надценки достигат до 77%, при сиренето - до 82%, при кашкавала - до 91%, при яйцата - до 89%, а при минералната вода 1,5 литра - до 135%.

Според анализа високите търговски надценки, особено след значителните отстъпки от доставните цени, могат да изкривят пазара, тъй като оказват силен натиск върху производителите, ограничават ценовата им свобода, намаляват рентабилността и затрудняват договарянето с търговските вериги.

От производителя до трапезата: Защо ядем най-скъпите сирене и кашкавал

КЗК преминава към задълбочени проучвания в три направления: структурата на пазара на дребно в социално-икономически слабо развити региони с ниска покупателна способност и концентрация на търговци; ценовата политика, отстъпките, надценките и търговските условия между доставчици и търговци; както и пазарите на производство, преработка и търговия с мляко и млечни продукти.

Редактор: Цветина Петкова