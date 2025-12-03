Снимка: Министерство на правосъдието
Посещението ѝ е по повод откриването на самостоятелен офис на Европейската прокуратура у нас
Сътрудничеството между българските правораздавателни органи и Европейската прокуратура беше обсъдено днес на среща между министъра на правосъдието Георги Георгиев и европейския главен прокурор Лаура Кьовеши.
Двустранната среща се състоя в Министерството на правосъдието и е част от посещението на Кьовеши в България по повод откриването на самостоятелен офис на Европейската прокуратура у нас.
През юли тази година Министерският съвет предостави сградата на бул. „Ал. Стамболийски“ №45 в София за нуждите на Европейската прокуратура.
Министър Георгиев информира Кьовеши за започналата процедура по избор на европейски прокурор от България, която в момента е на етап подаване на документи от кандидатите.
Двамата обсъдиха и предстоящи законодателни промени, свързани с разследването на престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и изразиха взаимна удовлетвореност от доброто сътрудничество.
