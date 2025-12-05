От разпространените в мрежата видеокадри не мога да кажа дали това е моят син. От публичната информация става ясно, че те не са годни за разпознаване. Не знам колко хора с лилаво и жълто яке и черна качулка са били на протеста. Аз нямам достъп до сина си. Във вторник вечерта го видях за кратко, когато го превеждаха в следствения арест. Това каза в ефира на „Здравей, България” Десислава Алексиева - майка на задържания при погрома след протестите на 1 декември Николай Алексиев.

В четвъртък съдът остави в ареста 21-годишния мъж. Според магистратите младият мъж е разпознат по отличително яке, след като са били прегледани кадри от момента на сблъсъците. Близките му твърдят, че той е бил бит от полицаи на протеста.

По думите на Алексиева, когато видяла сина си, тя го попитала как е. "В отговор полицаите, които бяха в Пето районно, казаха: „А, добре са, добре са“... с един такъв весел тон. Тъй като имах информация за това, че са го били в полицейското управление, казах: „Да, само малко сте ги били. Нападали са го физически. Това, което имам като информация е, че са го удряли в корема, ребрата и лицето. Това е казал на адвокатите“, разказа тя.

Майката посочи, че записи от камери в полицейското управление не са изискани и не са прегледани. "Това е в правомощията на прокурора, който води преписката, но и до ден-днешен те не са изискани. Мисля, че имаме огромен проблем - омертата, която тегне върху полицейското насилие. И тук не е въпросът дали конкретно моят син е бил бит. Въпросът е, че това насилие е институционализирано и абсолютно безнаказано, което е много страшно", подчерта майката на Николай.

Тя беше категорична, че синът ѝ не е член на агитка и не е провокатор. Според нея ситуацията на протест е силно динамична. "Виждаме какво се случва и от едната, и от другата страна. Нямаме гаранции, че когато отидем на протест, напрежението няма да ескалира. А в конкретния случай това, което видяхме категорично, е, че има някакви хвърлени неща. Не знаем кой ги хвърля, защото няма разпознаване, но знаем много добре кои организирано вандализираха и разрушаваха", обясни тя.

"Ники няма крайно десни позиции, каквито изповядват тези агитки. Той по убеждение е изключително свободолюбив човек, който уважава правата на другия. Синът ми не е бил и пиян. Спекулациите за употреба на алкохол са много лесни, когато някой е с травма на главата. И след като не е направен алкохолен тест, всичко друго са спекулации. Ако това е утежняващо вината обстоятелство, нека то бъде доказано", заяви Алексиева.

Тя обясни, че синът ѝ е задържан в район на центъра, през който е минавал, за да се прибере вкъщи. "Когато булевард "Дондуков" е затворен, оттам минава пътят за нашия дом. Аз съм майка на пет деца. Ники е второто. Имам книжарница в центъра на София. Ники е завършил Професионалната гимназия по туризъм и в момента ми помага в семейния бизнес", заяви тя.

Сестрата на Николай - Йоанна Алексиева, обясни, че има несъответствия в показанията на полицаите, които определи като "копи-пейст". "Единият пише за себе си в трето лице. Показанията са едни и същи. От тях става ясно, че едва ли не брат ми сам се е ударил по главата", обясни младата жена.

И подчерта, че Николай категорично не е част от агитка и никога не се е социализирал с такива хора. "Останалите хора, които са на видеата и видимо са част от агитката, не са арестувани. В конкретния случай мисля, че има изкупителна жертва", каза още Йоана.

Тя разказа, че адвокати са били "блъскани в полицейското управление и не са били допускани до задържаните". "Повече от час и половина не допускаха нашите адвокати. Отношението в районното беше изключително грубо и безпардонно", посочи жената.

Майка ѝ изрази предположение, че това е станало, за да "се окаже натиск върху задържаните и те да подписват неща без адвокатско присъствие".

От СДВР публикуваха на официалната си Facebook страница кадрите, на които се твърди, че се вижда задържаният при погрома след протестите Николай Алексиев. От полицията посочват в позиция, че е разпоредена проверка във връзка с твърденията за нерегламентирани действия на униформени по отношение на задържани.

Ето и пълния текст на позицията:

Във връзка с множество запитвания от медии относно задържан младеж в столичното Пето РУ информираме следното:

Около 21:30 ч. на 1 декември служители на Първо РУ са изпратени от площад „Жельо Желев“ към кръстовището на ул. „Врабча“ и бул. „Васил Левски“ до сградата на „ДПС – Ново начало“. Малко след това пристига шествието на протестиращите, като част от тях започват да хвърлят предмети – стъклени бутилки, клони, камъни и различни пиротехнически изделия по сградата на партийна централа, а след това - по служителите на МВР, без да са провокирани по никакъв начин. В множеството полицаите забелязват двама младежи с изключително агресивно поведение. Единият от тях е облечен с яке с жълти ръкави и лилав гръб, с поставена маска на лицето, която от време на време сваля, а другият - с черни дрехи и черна качулка.

Около 00:00 ч. на 2 декември на бул. „Васил Левски“ служителите на реда забелязват въпросните младежи, разпознават ги и ги задържат. По време на задържането не са използвани физическа сила, а само помощни средства (белезници). Младежът с шареното яке е установен след пристигане в Пето РУ, тъй като не е представил документ за самоличност. В момента, в който е преместен за отработване на документите по задържането, служителите забелязват, че на стената на нивото на главата му има кърваво петно. Веднага свалили качулката и забелязали от дясната страна на главата над ухото рана, която е зашита и превързана. На въпроса кога и къде е пострадал и кога и къде му е оказана медицинска помощ, 21-годишният младеж е отговорил, че по време на протеста е ударен от неизвестно за него лице, отишъл е сам до болница, където са обработили раната и след това се е върнал на протеста. Установено е, че на 1 декември в 22.35 ч. младежът е посетил лечебно заведение и е напуснал в 22.55 ч. след оказване на медицинска помощ.

Задържаният собственоръчно е подписал всички документи по задържането, като в декларацията отразява, че не желае да бъде прегледан от медицински екип, нито да бъде уведомяван адвокат. Единственото му желание е да бъде уведомена майка му. В книгата за задържани лица в Пето РУ е отразено, че раната на главата му е отпреди задържането и вече е била обработена. Впоследствие младежът се оплаква от болки в главата, като незабавно е извикан екип на ЦСМП. Същият пристига в 06.50 ч. и го транспортира за преглед в лечебно заведение.

Младежът е задържан с полицейска мярка до 24 часа, води се досъдебно производство по чл. 325 от НК. След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура, му е повдигнато обвинение и взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ до 72 часа.

Директорът на СДВР е разпоредил проверка във връзка с твърденията за нерегламентирани действия на полицията по отношение на задържани.

