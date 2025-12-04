Съдът остави в ареста петима от задържаните за погрома след протеста в понеделник. Според решението има реална опасност от извършване на ново престъпление, повдигнатите обвинения са в начален етап, и твърденията срещу тях са с висока степен на вероятност.

Защитата на четирима от задържаните заяви, че няма достатъчно данни те да са автори на вандалските прояви, а фактът, че двама от тях имат предходни осъждания, не означава, че са склонни отново да влязат в ареста.

Мерките на задържаните на протеста: Прокуратурата иска постоянен арест за петимата

Петият задържан е Николай Алексиев. Съдът приема, че въз основа на събраните доказателства е налице вероятна съпричастност на обвиняемия към твърдяната престъпна дейност. В тази насока са показанията на четирима полицейски служители.

Налице е и предадена от него пиратка, както и експертиза на видеозапис, на който се виждат якето му и шапка тип „боне“. Доколкото експертизата установява идентичност по външни белези – дрехи, тя подкрепя останалите доказателства. По отношение на медицинските документи – разпитаните полицаи потвърждават твърденията на Алексиев, че преди задържането е посетил ИСУЛ заради нанесена му травма. Липсват доказателства, които да опровергаят хронологията, изложена от обвиняемия.

Съдът приема, че има обосновано предположение Алексиев да е извършил твърдяното деяние. Реална опасност от укриване няма, но е налице опасност от извършване на ново престъпление – предвид начина на действие и степента на обществена опасност. Висящите срещу него досъдебни производства не се вземат предвид поради презумпцията за невиновност. У него е открита шарена шапка тип „боне“, с която е прикривал лицето си, както и една пиратка. Според съда е налице реална опасност от извършване на престъпление, без да е необходимо то да бъде конкретизирано. Мярката „задържане под стража“ остава.

Едно обаждане малко след 2 часа след полунощ променя живота на Светослав Тулешков. От полицията му съобщават, че синът му е задържан след размириците на протеста в понеделник вечерта.

„Полицаите ми се обадиха, казаха да не се притеснявам – само за справка са, не са направили нищо. Това се случва в 02:00 часа през нощта, след протеста. Били са на спирка, спрели са ги за проверка на документи; едното момче не е имало лична карта. „Ще дойдеш ли с нас до районното, за да установим кой си?“ – „Да, няма проблем.“ Отишли са децата и – хайде – задържане. Цял ден ги държаха. На следващия ден от полицията излизат и казват спокойно, че момчетата нищо не са направили. И в 19 часа ми се стоварват постановления от една прокурорка“, разказа Светослав Тулешков, баща на един от обвиняемите.

Според прокуратурата Лъчезар Тулешков е проявил агресия срещу мирно протестиращи граждани.

„Поисках от Софийския районен съд да бъдат задържани, тъй като съм преценила, че са личности с изключително висока обществена опасност“, заяви наблюдаващият прокурор Боряна Кангалджиева.

Прокуратурата твърди, че Лъчезар Тулешков, Мартин Иванов и Кристиян Йончев са замервали униформени с бомбички.

„На този етап не са приобщени видеозаписи. Делото е образувано на 1 декември 2025 г. и е в изключително ранен етап от разследването“, добави Кангалджиева.

Четвъртият задържан – Жулиен Желязков – според обвинението е хвърлял стъклени бутилки. Защитата му обаче твърди, че става дума за единичен случай и не може да се говори за хулиганство с особена дързост и цинизъм. Обвиненията срещу всички се основават на показанията на двама полицаи, които твърдят, че са ги разпознали въпреки маските им.

„Маските са били сваляни, докато лицата са се внедрявали в тълпата“, уточни Кангалджиева.

И за Десислава Алексиева нощта на 1 декември завършва пред районното, след като приятели ѝ казват, че са видели кадри от ареста на сина ѝ.

„В самото Пето районно над Николай са извършени насилствени действия. Били са прекратени едва когато цивилен полицай е казал на двама униформени, че в стаята има камери и да спрат да го бият“, заяви тя.

Младежът е с наранявания по ръцете, ребрата и стомаха, твърди защитата му.

„Имам апел към министър Даниел Митов – от вас зависи, министър Митов, спрете насилието! Направете така, че ние да вярваме на полицаите, че се грижат за нас!“, подчерта тя.

От държавното обвинение обаче представиха запис, на който се вижда мъж с яке като това на Николай Алексиев, който хвърля бомбички срещу полицаите. Срещу младежа има и три прекратени производства за притежание на марихуана.

Решението на съда за петимата не е окончателно и подлежи на обжалване пред по-горна инстанция.