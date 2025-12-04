Софийската районна прокуратура внесе в съда искания за постоянен арест спрямо петима души за хулигански действия на протеста на 1 декември, провел се в централната част на София.

СРП наблюдава 16 досъдебни производства, а към наказателна отговорност са привлечени 14 лица. Те са обвинени за извършени действия, грубо нарушаващи обществения ред. Обвиняемите са замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки, обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни по вид предмети, които са хвърляли по кордона от полицейски служители и по автомобили на МВР.

Деянията на част от обвиняемите се отличават с изключителни цинизъм и дързост - осъществени са на публично място в присъствието на много граждани при демонстрация на безнаказаност.

След запознаване с материалите по досъдебните производства наблюдаващи прокурори внесоха искания за определяне на постоянен арест спрямо петимата обвиняеми. Исканията за определяне на най-тежката мярка за неотклонение са на база свидетелски показания и видео записи, които са заснели деянията на обвиняемите. При претърсвания у част от обвиняемите са открити и пиротехнически изделия. Всички петима са с предходни криминални регистрации. Двама от тях са осъждани.

Защитата и на петимата каза, че няма достатъчно данни за това те да са автори на извършените вандалски прояви, а фактът, че двама от тях имат предходни осъждания, съвсем не означава, че са готови още веднъж да влязат в ареста.

„Полицаите ми се обадиха, казаха да не се притеснявам, само за справка са, не са направили нищо. Това се случва в 02:00 часа през нощта, тоест след протеста. Били са на някаква спирка, дошли, спрели са ги, документи за проверка, едното момче не е имало лична карта. „Ще дойдеш ли с нас до районното, за да установим кой си”. „Да, няма проблеми”. Отишли са децата и хайде задържане. Цял ден ги държаха на другия ден, цял ден от полицията излизат и казват спокойно, тези момчета нищо не са направили, няма проблеми. И в 19:00 ми се стоварват някакви постановления от някаква прокурорка”, заяви Светослав Толешков, баща на един от обвиняемите.

След преценка на събраните до момента доказателства по досъдебните производства, от Софийска районна прокуратура са наложили на трима обвиняеми мярка парична гаранция, а на други двама - подписка. Разследванията по досъдебните производства продължават.

Припомняме, че на протеста в понеделник вечерта се стигна до ескалация на напрежението. Пред централата на "ДПС-Ново начало" и офис на ГЕРБ, намиращ се на бул. "Дондуков", предимно млади мъже в черни дрехи, с маски и качулки, хвърляха бомбички, камъни и бутилки. Запалени бяха контейнери за боклук, щети имаше и по полицейски автомобили. Наложи се полицаите да използват лютив спрей. Ден след това директорът на СДВР заяви, че има над 70 задържани, а нападателите са били предварително организирани.