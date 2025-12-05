Почина поетесата Ружа Велчева. Тъжната новина съобщи синът ѝ Николай Колев във Facebook, предаде DarikNews .

"Скъпата ми майка почина днес. Бог да я прости и вечна ѝ памет. Беше невероятен човек, който "лекари" пратиха на онзи свят доста по-рано, отколкото трябваше. Не ги мразя - жал ми е тях, че така безсъвестно си играят със съдбите на хората. Майка ми имаше в себе си още толкова много стихове и разкази, които останаха ненаписани. Проклети да са всички "политици", които ни прогониха от България, които ни разделиха с най-свидните хора! Мамо, толкова много ще ми липсваш! Дано спомените ми с теб никога не избледнеят, но обичта ми към теб е вечна!", написа Колев.

Ружа Велчева е родена на 22 август 1946 г. в гр. Павликени, но от 1956 г. живее във Велико Търново. Тя е инженер по професия и поет по душа. Нейни стихове са преведени и публикувани в различни сайтове по света на испански, английски, френски, сръбски, украински и китайски език.

