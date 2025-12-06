В "Тук и сега" на Никулден Деси Банова-Плевнелиева ни среща с Нина Николина.

"Нина Николина е артистичен псевдоним. Аз не съм Нина. Аз съм Николина. Кръстена съм на моя дядо Никола, а и имам племенник Никола. В нашата фамилия това име е изключително специално и празнуваме на Никулден. Много разчитаме нашият светец да ни пази", сподели популярната именица.

Наскоро тя се дипломира в НАТФИЗ в специалността "Публична реч". "Аз винаги гледам напред, винаги искам да добавя още нещо. Записах тази специалност, защото преди повече от година започнах проектa „Любовни народни песни“, в който разказвам различни истории. Любовните народни песни са малко пиперливи, понякога еротични. В българския фолклор има цял дял „Нефелити песни“, предавани от уста на уста заради "по-мръсния" си текст. Затова записах тази специалност при проф. Веселина Раева, на която съм много благодарна и от която научих много неща", разказа певицата.

Годината за нея е била доста натоварена, но тя сподели, че не иска да спира. "Всичко минава бързо, защото си много зает, но пък остава в историята", категорична е тя.

"Много хора смятат, че народната музика няма функция в съвременния живот, но аз вярвам в обратното. Песните се пеят на диалект и често не се разбират, затова започнах да разказвам техните истории – вътре има басни, поуки, сюжети, които са актуални и днес", твърди Нина Николина.

Тя споделя, че публичността никога не ѝ е пречела в личния живот, но човек трябва да е известен с това, което прави". "Аз съм певица, не инфлуенсър. Личният ми живот няма място там".

И е категорична, че майчинството е най-високият връх за една жена. "Опитвам се да възпитавам двете си дъщери да бъдат целеустремени и последователни. Не е лесно – социалните мрежи изместват книгите и нормалното любопитство, с което ние израснахме. Но виждам, че когато им предлагам изкуство – театър, балет – никога не отказват. И идват с интерес. Значи има смисъл".

