Протести, вот на недоверие и опит да бъде приет бюджетът на първо четене ще видим през тази седмица. Под натиска на многохилядни протести властта оттегли план-сметката и покани на разговор социалните партньори. Ще доведе ли подновеният диалог до спад на напрежението или желанието за промяна отново ще изпълни с хора улиците и площадите? Как стигнахме дотук? Какво реално обедини всички тези хора, които видяхме по площадите миналата сряда? Какво отприщи толкова мощна гражданска енергия? Темата коментира клиничният психолог Пламен Димитров.

„Преди нещо да достигне повърхността, е дълбоко в преживяванията, в чувствата, в емоциите. Ние по принцип живеем там през повечето време. Цялата ни картина за света не е обективна. Тя е пречупена през нашите нужди, потребности, интереси и фикции. Акумулираната тревожност през годините — за това как живеем, какво ни се случва, кои мечти се превръщат в осъществими планове, кои отиват в небитието и създават неопределеност, е движещата сила на всички социални процеси, дори в нормално време”, обясни Димитров.

По думите му когато има сътресения, хората са объркани, тревожността нараства, поддържа се и в един момент избива. „Протестът е защитно възражение срещу начина, по който се случват нещата в много по-дълъг период, отколкото моментните поводи, каквито са бюджетът и личностови възражения”, обясни психологът. Според него младите хора са по-тревожни. „Те не са натрупали онова, което за по-ранните поколения е станало характер, навици. Това са филтри, които младите хора нямат”, обяснява специалистът.

Протестите възникват там, където не работи добре избирателната система, категоричен е той. „Ниската избирателна активност поражда тези резултати, които водят до арогантни, самодоволни, на моменти нарцистични лидери, които олицетворяват добри идеи по неадекватен начин. Това в тънката защитна система на младите хора води до реактивност, до нежелание това да им се случва, защото показва, че бъдещето им е застрашено”, казва Димитров.

