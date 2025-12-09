България и Хърватия са единствените държави от ЕС, които попадат в челната десетка на страните с най-силна връзка с природата в световен мащаб, според първото по рода си глобално изследване за това как хората се отнасят към природния свят.

Обратно - Испания, Германия и Нидерландия са държавите от Съюза с най-слаба връзка с природата, което ги поставя в края на класацията.

Статията, публикувана в рецензираното научно списание за околната среда Ambio, анализира над 56 000 души от 61 страни, като изследва как социални, икономически, географски и културни фактори оформят нагласите към природата, предава "Евронюз".

Връзката с природата е добре установена концепция, която отразява когнитивната и емоционалната връзка на индивида с природата, според изследването.

Хората, които са по-свързани с природата, са по-склонни да действат по екологично отговорен начин.

Съществува и връзка между духовната извисеност и по-силната връзка с природата.

„Основните резултати показват, че социално-икономическите условия, биологичното разнообразие, духовността и нагласите към технологиите са свързани с връзката с природата“, пишат изследователите.

Проучванията показват, че насърчаването на по-силна връзка с природата вероятно е мощна стратегия за трансформационните промени, необходими за справяне с екологичните кризи.

От друга страна, ниската връзка с природата е идентифицирана като една от трите основни причини за загубата на биологично разнообразие, заедно с неравенството и поставянето на индивидуалните материални ползи на първо място. Фактори като степента на урбанизация, средният доход и използването на интернет също са свързани с липсата на връзка с природата.

Защо европейците не са достатъчно свързани с природата?

Според Европейската агенция по околната среда горите и другите залесени площи покриват около 40% от територията на Европа, а над 26% от земята в ЕС е обявена за защитена зона.

Въпреки това, биологичното разнообразие в горите на континента намалява, като основен фактор са горските дейности.

През октомври европейските законодатели отхвърлиха проектозакон за наблюдение и докладване на „здравето на горите“, който би задължил страните от ЕС да събират данни за състоянието на горите и да осигурява готовност срещу горски пожари.

Законопроектът, предложен от Европейската комисия през 2023 г., имаше за цел да гарантира наличието на навременни, точни и хармонизирани данни за горите в страните членки, включително за състоянието на горите, промените в ландшафта — като нарастващо напрежение, пожари, вредители или суша, с крайна цел да се повиши устойчивостта им срещу трансгранични заплахи като горски пожари.

