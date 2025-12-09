-
Случаят е от 1 декември, а видеото обиколи социалните мрежи
Видео с млад мъж, който се е качил на покрива на движещ се автобус в София, обиколи социалните мрежи през последните дни. Кадрите са заснети от самия младеж.
От „Столичен автотранспорт” обясниха за NOVA, че случаят е от първи декември, малко след 21 ч. Шофьорът на автобуса е бил сигнализиран от други водачи, които в този момент пътували по булевард „Черни връх”. Младежът е избягал. МВР са било сигнализирано.Редактор: Калина Петкова
