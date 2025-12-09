Полицията със засилени мерки за охрана за протеста срещу правителството, който е насрочен за сряда вечер. 19 контролно - пропускателни пункта ще бъдат изградени около Триъгълника на властта в София, а униформените имат готовност за още 2 мобилни. По последни данни от организаторите, шествие няма да се провежда.

На този етап уведомления за протест са подали от партия „Продължаваме промяната”, студенти от НАТФИЗ и Софийския университет. В СДВР е подадена и информация от депутат на „Възраждане“, че с 6 автобуса ще дойдат техни симпатизанти, включително и депутати, и ще се разположат на стълбите пред БНБ, обясни главен комисар Любомир Николов. Според него вероятно впоследствие те ще се присъединят към другия протест.

Две срещи са проведени вече с организаторите на протеста в Триъгълника на властта, заяви главен инспектор Иван Георгиев, началник сектор „Масови мероприятия” в СДВР. „Те проявиха разбиране към това, че следва да работим съвместно, за да може мероприятието да премине и приключи благоприятно. Отворени са да ни съдействат във всяко едно отношение за извеждане на лица, които имат намерение да опорочат провеждането на събитието”, каза Георгиев. От полицията са препоръчали на организаторите на протеста да отменят шествието до „Орлов мост” и те са ги послушали. „Преди малко чрез уведомление до Столичната община официално отказаха провеждането му”, каза Георгиев.

Три ще са шествията на студентите. Едното тръгва от НАТФИЗ, другите две - от Софийския университет. Пред НАТФИЗ студентите се събират около 15:00 часа, а шествието им ще е в 17:45. Другите тръгват в 18:00 часа от Софийския университет. Трите шествия ще се влеят в протеста в Триъгълника на властта, каза инспектор Георгиев.

Към момента са предвидени 19 КПП-та, но няколко от тях ще са динамични. Полиция ще има в уличките по протежение на бул. „Дондуков” до централата на „ДПС – Ново начало”.

Редактор: Ина Григорова