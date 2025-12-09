„Бюджетът не е отличен, не е много добър, не е добър, но е доста по-добър от вече оттегления, защото успокоява всички работещи граждани, бизнеса и предприятията. Не се повишава данъчната тежест”. Такъв коментар за новопредставената план-сметка направи председателят на БСК Добри Митрев. В предаването „Денят на живо” той обясни, че управляващите са разбрали, че не е редно нещата да се случват без анализ, оценка и разчети. Митрев допълни, че горещо насърчават отмяната на автоматизмите спрямо средната работна заплата и нарече това „огромна несправедливост”. „Този автоматизъм ни водеше по спирала към небитието, а уверението от Министерството на финансите е, че това ще е трайно решение", каза той.

Според него бюджетът има дефицити като политики и трябва да разграничи средносрочната прогноза от бюджета за 2026 г., защото прогнозата може да бъде лесно променена. Проблемът на бюджета не е приходната част, а разходната, смята председателят на Българската стопанска камара.

„Отправихме призив, че трябва да има дебат за добър бюджет. Трябва да говорим за „слона в стаята”, а това е липсата на реформи в последните години. Законите показват какви сериозни дефекти имаме в системите. Трябва да изчистим тези системи", категоричен е Митрев. Според него няма никаква нужда от реформа на данъчната система, защото в България тя е добра. Не е съгласен с думите, че страната ни е „данъчен рай”, защото, ако е било така, трябваше да бъдем залети от инвестиции, които в момента реално са на ниско ниво.

„Вярвам в това, че хората трябва да бъдат слушани, за да не се стига до протести и да се използва енергията им за качествена промяна в политиките на българската държава”, заяви Митрев.

