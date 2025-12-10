Държавата трябва да гарантира на жертвите бърза реакция, достъпна подкрепа и сигурност – но не само на уверения и на хартия, а реално. Политиканстването по темата и бездействието на институциите са поредният шамар върху окървавеното лице и стъпканото достойнство. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на откриването на конференцията „Между статистиката и реалността: Домашното насилие в България отвъд числата“. Събитието се организира от Българския фонд за жените и Агенцията на Европейския съюз за основните права.

Вицепрезидентът изтъкна необходимостта от последователна, добре структурирана, ефективна държавна политика, която да включва превенция, борба, защита и грижа за жертвите на насилие. „Все още нямаме такава политика въпреки всички промени в закони, въпреки инициативата на неправителствения сектор, който е двигател на създаването на такава политика“, подчерта Йотова. Тя отбеляза, че след много години едва в средата на ноември правителството прие Координационния механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие, за да може да се постигне така нужният синхрон в действията всички ангажирани с процеса страни.

Викай колкото искаш, тук няма кой да те чуе": Задържаха мъж за душене на жена с колан и удари с телефон в главата

„Поправките в Наказателния кодекс и Закона за защита от домашно насилие очевидно не променят статистиката – извършителите продължават да се чувстват безнаказани, а жертвите попадат в капана на правни абсурди“, заяви вицепрезидентът. Тя отбеляза, че все още няма създадени регистър на случаите на домашно насилие и национална информационна система за превенция и защита от домашно насилие, разписани в Закона за защита от домашно насилие.

В изказването си Илияна Йотова акцентира върху липсата на достатъчно услуги за подкрепа на пострадалите, като подчерта необходимостта от изграждане на поне по един кризисен център във всеки областен град и осигуряването на достойно заплащане за психолозите и социалните работници. Вицепрезидентът изрази надежда от позитивно развитие на намеренията на правосъдния министър за разкриването на регионални центрове за правни консултации в цялата страна.

„Проблемът с насилието над жени и домашното насилие не е личен, не е и женски. С катастрофалните си размери той е заплаха за целите ни общества. Симптом е за тежки проблеми в обществената тъкан – за властване на стереотипи, за изкривяване на разбиранията за нормални отношения, за свободата на личността, за растяща агресия, чиито корени са нашироко разпрострени“, посочи Илияна Йотова. Тя изтъкна и проблема с децата жертви на насилие.

В изказването си вицепрезидентът подчерта ключовата роля на неправителствения сектор в борбата с домашното насилие и насилието над жени. Йотова благодари на Българския фонд за жените за дългогодишното сътрудничество, като увери в своята подкрепа за дейността му.

Вицепрезидентът акцентира върху необходимостта от широка информираност за проблема. „Широкото познание за този проблем ще държи будна обществената съвест и всеки от нас ще е нащрек насилието да не остава затворено в душата и тялото на пострадалата. Ще пречупи и нейния страх и срам. Защото те раждат търпение, което може да има тежки последствия и в най-лошия случай – фатален край“, изтъкна Йотова.

Над 20 жени са убити в България от началото на 2025 г.

„От днешната конференция искам да изпратим едно послание за подкрепа към жертвите на насилие, анонимните жени, които крият сълзите и синините си, които се борят с тежки психични травми – не сте сами! Към вас има много подадени ръце, които смело трябва да хванете“, подчерта вицепрезидентът.

По данни на СЗО от ноември тази година 840 млн. жени по света са били жертви на домашно насилие през последните години. В България за 2025 г. са регистрирани общо 2619 престъпления в условия на домашно насилие спрямо 2266 за 2024 г., което е увеличение с 15,57% по данни от полицейската статистика, цитирани от главен инспектор Зорница Шуманова, национален координатор по въпросите на домашното насилие в МВР. (БТА)

Редактор: Ралица Атанасова