От началото на годината в България най-малко 23 жени са убити от свои партньори или близки мъже, показват данните на организации, работещи в сферата на домашното насилие. Две години след приемането на измененията в Закона за защита от домашното насилие, институциите продължават да не работят ефективно, сочат наблюденията на експертите.

През юни 2025 г. Фондация „Бодителките“ представя първото по рода си изследване сред членовете на групата „Не си сама“ – най-голямата общност в България, обединяваща хора, преживели подобна травма. Данните показват сериозен дефицит в доверието към държавните органи и в реалната защита, която те предоставят.

По думите на Преслава Фентъм – Флетчър, представител на фондацията, липсата на институционална ефективност е системен проблем. „Над 70% считат, че институциите не работят. И 85% от пострадалите споделят, че насилието продължава, дори след взети мерки“, подчерта тя в предаването „Социална мрежа" по NOVA NEWS.

Според нея новите правила ясно определят ангажиментите на държавните органи. „Когато полиция отиде в дом, където има случай на домашно насилие, тя трябва да направи протокол, да направи оценка на риска, да насочи пострадалия — към спешна помощ или болница. Всичко е разписано точно и ясно“, обясни Флетчър.

Изследването на фондацията потвърждава и критичното положение на децата, попаднали в среда на насилие. „Когато детето е свидетел, той е директна жертва. Независимо дали е потърпевш или не“, посочва Флетчър, отбелязвайки, че 46% от жените съобщават за насилие над децата, а 51% – че те са свидетели.

Флетчър изтъкна и необходимостта от програми за работа с извършителите: „Абсолютно е задължително. Няма достатъчно такива програми в България, но те трябва да бъдат имплементирани все повече и повече.“

Тя подчерта значението на навременните сигнали: „Трябва да се подава сигнал на 112, защото той се регистрира и остава свидетелство в съда.“ За 2024 г. чрез единния номер са подадени над 53 000 сигнала за домашно насилие.

