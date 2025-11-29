Една песен разбуни духовете и се превърна в огледало на тайните, които обществото ни не може и не иска да си признае. „Татко, влюбих се в мъжкар” е заглавието на последното парче, написано от Папи Ханс. По неподозиран начин то постави на дневен ред темата за домашното насилие, която всъщност никога не е изчезвала от него.