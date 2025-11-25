На всеки 10 минути жена или момиче били убити през миналата година от партньора си или член на семейството, предаде ДПА, като се позова на доклад на ООН.

В документа се казва, че през 2024 г. около 83 000 жени и момичета били умишлено убити, като при около 60% от случаите извършителят бил член на семейството или партньор, съобщават службите на ООН. Докладът е публикуван на Международния ден за елиминирането на насилието срещу жени.

В същото време делът на убийствата на мъже на база пол, извършени от техни близки или партньори, е 11%.

Според данни на ООН убийствата на жени са често явление най-вече в Африка, където през 2024 г. са убити 22 600 жени. На следващо място е Азия със 17 400 жени, в Северна и Южна Америка броят им е бил 7700. В Европа през миналата година са убити 2100 жени, а в Океания – 300.

В Африка има най-много случаи на убити жени, при които жертвата и извършителят били интимни партньори или роднини. Там на всеки 100 000 жени или момичета има 3 жертви. Най-малък е делът в Европа – 0,5 на 100 000 жени.

През 2023 г. около 51 100 момичета и жени били убити от близки или интимни партньори по света от общо 85 000 жени, починали в резултат на насилие, сочат данни от миналата година.

Редактор: Дарина Методиева