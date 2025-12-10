Многохилядни антиправителствени протести се проведоха в София и в редица други градове у нас и по света в сряда вечерта.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Демонстрантите изпълниха площади в столицата, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Велико Търново, Разград, Ямбол, Враца, Пазарджик, Русе, Стара Загора, Кюстендил, Кърджали, Видин, Свищов, Силистра, Добрич, Ловеч, Трявна, Сливен, Габрово, Карлово, Нова Загора, Асеновград, Хасково, Златоград, Смолян, Сандански, Благоевград.

Сред градовете, в които бяха организирани протести зад граница, са Виена, Брюксел, Ню Йорк.

► Хронология на събитията в София:

⇔ 21.20 ч. Обявиха край на протеста.

⇔ 19.30 ч. Десетки хиляди се събраха в Триъгълника на властта. Към този час протестът протича спокойно и няма напрежение. Виеят български знамена.

Видео: БТА

⇔ 18.55 ч. Комисията за регулиране на съобщенията излезе с позиция относно твърденията, че има заглушаване на мобилни сигнали:

"Във връзка с твърденията на депутати по време на дебата за вот на недоверие към правителството в Народното събрание, че „мобилният сигнал на Ларгото е изкуствено заглушен или претоварен заради протеста“ Комисията за регулиране на съобщенията информира следното: От 12 часа до 17 часа на 10 декември екипи на Главна Дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ в КРС извършваха замервания и задълбочена проверка на местата, на които се планират протестни действия тази вечер. Техническата проверка установи, че към този момент не се наблюдават каквито и да е смущения на обхвата, като качеството на връзката и покритието са нормални. Няма „заглушаване на сигнала“. КРС е длъжна да отбележи, че когато има струпване на много хора на едно място, както и при излъчване „на живо“ от различни медии едновременно, могат да бъдат изпитани затруднения при свързване, заради претоварване на клетките на мобилните предприятия, които невинаги могат да бъдат разрешени изцяло чрез допълнителни технически съоръжения", се казва в позицията.

⇔ 18.30 ч. Полицията извърши арести в София. В часовете по време на и след протеста броят на задържаните достигна около 40. Някои от тях бяха заловени на контролно-пропускателните пунктове.

⇔ 18:00 ч. Начало на демонстрацията в Триъгълника на властта. Тя отново се провежда на площад „Независимост”.

⇔ 17.50 ч. Всички студенти, които по-рано се събраха се пред Ректората, тръгнаха на шествия, които ще се слеят с антиправителствения протест в Триъгълника на властта.

Снимка: Стоян Нешев, NOVA

► Обвинения и проверки за заглушаване на мобилни сигнали в центъра на София

⇔ 17.38 ч.

Ивайло Мирчев публикува пост в социалната мрежа Facebook с информация, че „мобилният сигнал на Ларгото е изкуствено заглушен или претоварен заради протеста“.

⇔ 15:45 ч.

Студенти се събраха пред НАТФИЗ. Около час по късно те се присъединиха към колегите си пред Ректората на Софийския университет. За първи път се състои и протестна акция на новосъздаденото Обединение „Студенти против мафията“. На същото място се събраха и студенти от цялата страна, част от инициативата „Стоп”.

СНИМКИ ОТ СТУДЕНТСКИТЕ ПРОТЕСТИ ВИЖТЕ ТУК

Мерките за сигурност на планираната голяма демонстрация включват обособяването на 19 КПП-та, няколко от които ще са динамични. Полиция ще има в уличките по протежение на бул. „Дондуков” до централата на „ДПС – Ново начало”.

От 18.00 часа до приключване на протеста по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР се забранява влизането на пътни превозни средства съответно по:

♦ ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;

♦ ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;

♦ ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“.

СДВР осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за горепосочените време и местата.

Партия „Възраждане” също беше обявила протест, но срещу еврото. Впоследствие стана ясно, че отделна демонстрация няма да има.

► Асен Василев: Протестите ще продължат, докато правителството не подаде оставка

„Страшно много хора дойдоха, много повече от миналия път. Предварителните данни показват за около 150–200 хил. човека на площада. И мисля, че тези хора много ясно заявиха какво искат - оставка на правителството още от днес”, заяви пред NOVA Асен Василев.

„Силно се надявам господин Борисов да чуе българските граждани. България не може да се управлява напук на тях. Имам едно съобщение за господин Борисов: и без него ще съмне, и дори и правителството да е в оставка, пак ще влезем в еврозоната”, каза Василев.

Той се закани протестите да продължат, ако правителството не подаде оставка.

„Утре е гласуването - утре е моментът, в който това пагубно за България правителство трябва да си тръгне”, заяви той.

Василев каза, че ще внасят вот на недоверие след вот на недоверие, докато правителството не си тръгне. „Искам да благодаря на всички, които бяха на протеста днес, защото протече мирно. Благодаря ви”, заяви Асен Василев.

„Ако аз съм на мястото на Борисов и видя тези хора – гневни хора, които идват за пореден път на протеста и не се отказват, веднага бих подал оставка. Борисов и Пеевски трябва да си отидат и да дадем възможност на България да се развива като свободна и европейска страна”, заяви депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

Василев беше категоричен, че шествие няма да има, протестът ще остане в Триъгълника на властта, „ще остане мирен и спокоен, с осигурени медицински екипи”.

Председателят на ПП подчерта, че в много други градове в страната хората са излезли, за да изразят недоволството си и са казали, че искат оставката на това правителството.

Божидар Божанов от своя страна заяви, че има индикации за заглушаване на мобилни сигнали в района на протеста в София. „РЗИ бяха изпратени, за да спрат мобилната клетка на единия от операторите. Управляващите ги е страх и трябва да спрат с тези приоми. Това не работи. Още повече ядосват хората”, категоричен беше Божанов.

Кирил Петков изрази благодарност, „че има толкова свободни хора”. Той заяви, че посланието на протеста е ясно: „Мафията вън” и „Оставка”, „срещу модела на Борисов и Пеевски в управлението”. Петков изрази надежда, че младото поколение ще живее в нормална и европейска държава. Според него, ако не се стигне до оставка, ще последва „лавина” от протестиращи. „Ако сега не подадат оставка, вълната ще ги залее. България каза – ние не сме страна на мутри, ченгета, на изнудване, а на свободни, млади хора”, заяви още Петков. И подчерта, че няколко поколения са на площада, за да кажат – стига толкова.

► Протестни действия извън столицата

• ПЛОВДИВ

Протестът в Пловдив се провежда на пл. „Съединение” и на бул. „6-ти септември”. Събралото се множество скандира „Оставка”, настояват за предсрочни избори.

Снимка: БТА

• ВАРНА

С викове „Оставка“ жители на Варна потеглиха на протестно шествие през центъра на града. Демонстрацията е организирана от „Продължаваме Промяната – Демократична България“. Към нея се присъединиха и хора от местната структура на „Възраждане“.

• БУРГАС

Шествието за кратко блокира участък от бул. „Цар Освободител“. Спряно е и движението по част от бул. „Цар Борис I“ .

Хората са издигнали плакати с надписи “Оставка” и “Мафията вън” и скандират “Оставка”. За протеста на пл. “Атанас Сириков” е обособена и сцена.

На голям екран се излъчват клипове от социални мрежи, откъси от телевизионни предавания, интервюта, както и кадри от предишни протести в София.

• ПЛЕВЕН

В Плевен протестът се провежда пред сградата на общината. Той е заявен в общинската администрация от областното ръководство на партия "Демократи за силна България" (ДСБ).

Снимка: Булфото

• ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Демонстранти се събраха и във Велико Търново. Протестът там започна с искане за оставка на правителството и с призиви „Вън Пеевски и Борисов от властта“ пред сградата на общината.

Снимка: NOVA

Полиция затвори за движение главната улица „Независимост“ по искане на протестиращите. Точно в 20:30 ч. беше обявен край на протеста.

• РАЗГРАД

В Разград граждани започнаха да се събират пред сградата на общината за протест срещу модела на управление в страната. Той е организиран от структурата на Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ).

Снимка: БТА

Хората носят български флагове. Протестиращите са издигнали и плакати с надписи, част от които гласят "Никой не печели, ако не гласуваш". Сред присъстващите са общински съветници от групата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в Общинския съвет в Разград.

• ЯМБОЛ

В Ямбол жители се събраха на протест с искане за оставка на правителството. Демонстрацията започна в 18:00 часа на централния площад на града, между сградите на Общината и Народно читалище "Съгласие 1862".

Снимка: БТА

• ВРАЦА

Протест на недоволни граждани от управлението на държавата започна пред сградата на общината в града. Хората носят плакати с надписи „Бизнесът плаща, за да има властта своя частна армия“, „Бизнесът плаща на държавата, държавата плаща на службите-бухалки“и др.

Снимка: БТА

• ПАЗАРДЖИК

Недоволни от политиката на правителството граждани се събраха и в Пазарджик. Събитието е организирано във Facebook от "Продължаваме Промяната - Демократична България" и е обявено като мирен граждански протест. Присъстващите издигнаха плакати с различни лозунги, сред които "Оставка" и "Стига!".

Снимка: БТА

• РУСЕ

Протест с искания за оставка на правителството има пред сградата на Съдебната палата в Русе. Сред плакатите, които държат присъстващи, са "Да спрем разграбването на държавата ни", "Вън Пеевски от властта", "Отпор срещу диктатурата", "Държавата е наша, а не тяхна", "Правосъдието е в кома", "Оставка", "Мафия", национални флагове на България и знаме на Европейския съюз.

Снимка: БТА

• СТАРА ЗАГОРА

• КЮСТЕНДИЛ

На граждански протест в Кюстендил беше поискана оставката на правителството. Протестът се провежда в центъра на града. На място има засилено полицейски присъствие. Няма затворени улици.

Протестът не е политически, той е граждански. Ще има мирно шествие до офисите на БСП, ГЕРБ и "Има такъв народ", каза организаторът Димитър Моралийски, председател на "Продължаваме Промяната" в Кюстендил. Участниците в протеста имаха възможност да споделят идеите и вижданията си от открития микрофон. Те са издигнали плакати с надписи "Оставка".

Снимка: БТА

• КЪРДЖАЛИ

С викове „Оставка“ протестът в Кърджали премина в шествие до областния щаб на „ДПС-Ново начало“. Демонстрантите тръгнаха от пространството пред сградата на Общината по тротоара на един от централните булеварди в града. Шествието спря пред областния щаб на „ДПС – Ново начало“, където протестиращите скандират „Оставка“. Полицейското присъствие е засилено.

Снимка: БТА

• БЛАГОЕВГРАД

Демонстрацията е на площадното пространство пред зала „22 септември“ в областния център. Протестът започна с кадри от събития, предхождащи първия протест в началото на месеца. На място има засилено полицейско присъствие.

• СВИЩОВ

Две са заявленията, подадени за протест в Свищовската община, потвърдиха от администрацията. Едното е от „Продължаваме Промяната - Демократична България”. Протестът, който те организират, е под надслов „Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!“ и е на площад „Алеко“, пред сградата на Общината. В протеста се включиха и граждани, организирали се чрез социалните мрежи. Присъстващите скандираха „Оставка“ и „Мафията, долу“.

• МОНТАНА

Антиправителствен протест имаше и в Монтана.

• ЛОВЕЧ

• САНДАНСКИ

Жители на Сандански също излязоха на антиправителствен протест.

• ГАБРОВО

Протестът в Габрово тази вечер се състоя на площад „Възраждане“ в центъра на града, където са сградите на съдебната палата, общинската и областната администрация. От сцената двама водещи отправиха послания за оставка на правителството и нетърпимост към корупцията.

• СМОЛЯН

Стотици жители на Смолян участваха в протеста в центъра на града с настояване за оставката на правителството.

• КАЗАНЛЪК

Граждани се събраха на централния площад „Севтополис“ в Казанлък на мирен протест с искане за оставка на правителството, който продължи над два часа. Инициативата е гражданска и е организирана в социалните мрежи, като официално уведомление е получено в общинската администрация, а инициаторите посочиха, че протестът е надпартиен.

• СИЛИСТРА

Двата протеста, които започнаха в 18:00 часа в Силистра, се обединиха и се отправиха на шествие из централната част на града. С възгласи „Мафията вън“ протестиращите поискаха оставката на правителството. За около час частично беше затворена една от главните улици. Събитието премина при засилено полицейско присъствие, но без нарушения на обществения ред.

• ВИДИН

Граждани се събраха на централния площад „Бдинци“ във Видин с искания за оставка на правителството. Протестът беше заявен от "Продължаваме промяната – Демократична България“, като към него са се присъединили от гражданско движение „Непримиримите“, съобщиха за БТА от общинската администрация. Протестиращите развяваха български знамена, издигнаха плакати „България без мафия", "Спрете да крадете парите ни", „Тук съм да изчистя властта“ и скандираха „Оставка“, „Мафия“ и други. Протестът се охраняваше от полицията.

• ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Граждани на Гоце Делчев се събраха тази вечер на мирен протест пред паметника на Гоце Делчев в центъра на града.

► ПРОТЕСТИТЕ В ЧУЖБИНА

• ВИЕНА

Българи се събраха на протест и в центъра на австрийската столица Виена. С викове "Оставка" и плакати с различни лозунги те поискаха правителството да се оттегли.

• БРЮКСЕЛ

Българи, живеещи в Брюксел се събраха на протест с искане за оставка на управлението. Нашите сънародници изпратиха снимки от демонстрацията, която се провежда пред сградата на Европейския парламент.

• БЕРЛИН

Голям протест със стотици граждани сe проведе и пред посолството ни в Берлин в подкрепа на протестиращите у нас. На място в германската столица беше и кметът на Варна Благомир Коцев, който държа реч пред събралото се множество. Протести имаше още в Мюнхен, Мюнстер, Аахен и Хайделберг.

• НЮ ЙОРК

Българи се събраха пред генералното консулство в Ню Йорк. Те заявиха, че настояват за оставка на правителството в България, защото не искат младите да напускат страната, а да имат бъдеще и възможности у дома.