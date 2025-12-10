Президентът Румен Радев заяви, че масовите протести тази вечер в цялата страна представляват „вот на недоверие“, даден от гражданите срещу управляващия кабинет. В публикация във Facebook той подчерта, че недоволството обхваща всички възрастови групи и политически убеждения, както в България, така и сред българските общности в Европа.

„Хората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета. Сториха го незапомнен брой българи от всички възрасти и партии по площадите на София, Пловдив, Варна, Бургас… в цяла България и в Европа“, написа Радев.

Протести срещу властта в София и други големи градове у нас (ВИДЕО+СНИМКИ)

Президентът определи демонстрациите като израз на „широк народен консенсус анти-мафия“, който според него е по-значим от всички политически различия и опити за политическо присвояване на обществените настроения. „Протестът роди широк народен консенсус анти-мафия, който е по-важен от всички различия, от всички опити за присвояване на надеждата“, заяви той.

В навечерието на предстоящия вот в Народното събрание президентът отправи директен апел към депутатите, подчертавайки, че те са изправени пред исторически избор: „Уважаеми народни представители, утре избирате между достойнството на свободния вот и позора на зависимостите. Между гласа на народа и страха от мафията. Чуйте площадите! Вие сте на ход!“

Държавният глава завършва позицията си с думите: „Моят избор е ясен.“

ВСИЧКО ЗА ПРОТЕСТИТЕ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Дарина Методиева