Блокада на „Орлов мост” и част от „Цариградско шосе” в София след протеста тази вечер. На ключовото кръстовище продължаваха скандиранията „Оставка”.

Блокиран беше и градският транспорт. Събралите се на мястото хвърлиха и няколко димки.