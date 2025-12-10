Видео, снимка: Георги карамфилов, NOVA
Полицаите от кордона край монумента бяха замеряни с бутилки
Блокада на „Орлов мост” и част от „Цариградско шосе” в София след протеста тази вечер. На ключовото кръстовище продължаваха скандиранията „Оставка”.
Блокиран беше и градският транспорт. Събралите се на мястото хвърлиха и няколко димки.
Малко по-късно напрежението ескалира и в района на Паметника на Васил Левски. Демонстранти в черни дрехи, с качулки и маски, започнаха да палят кофи за боклук. Униформените направиха кордон, за да овладеят ескалацията. Срещу служителите на реда полетяха бутилки.
Видео: Петър Антонов, NOVA
По-рано от СДВР съобщиха, че тази вечер има 33 задържани, в които са намерени бомбички, ножове, някои са били без документи. В един е от тях е намерена сумата от 10 000 лева. Има задържано и лице, обявено за издирване.
