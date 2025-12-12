-
След оставката на кабинета "Желязков": Каква е процедурата по Конституция
-
-
-
-
-
Стойчо Стойчев: Свикнали сме със служебните правителства. По-скоро е новина, когато има редовен кабинет
Хората показаха, че са готови да излизат още, ако не се удовлетворяват техните искания, коментира Евелина Славкова
Хората показаха, че са готови да излизат на протести още и още, ако не се удовлетворяват техните искания. Това коментира в предаването „Здравей, България” социологът Евелина Славкова от агенция „Тренд”. Според колегата ѝ Първан Симеонов от агенция „Мяра” големият въпрос сега е свързан с ходовете на Румен Радев.
„Намираме се в поредна точка, в която си говорим за демокрацията и за това да се върне силата на институциите. Големият е въпрос е какво ще се случи на следващите избори? Кой ще остане в управлението? Кой ще е следващото управление? Защото хората показаха, че са готови да излизат и пак, и пак, ако не се удовлетворяват техните искания и разбирания за това какво трябва да представя демокрацията и държавата”, заяви Евелина Славкова.
„Борисов ще се опита сега да каже, че ако има някаква драма с еврото, тя е по вина на протестите. Опитва се и да се разкачи от Пеевски, който с идеята си за контрапротести пое всичко върху себе си”, заяви Първан Симеонов. „Другото, което Борисов ще се опита да направи, е да остане годен при бъдещо раздаване за някакви коалиции или тематични мнозинства”, смята социологът. И допълни, че големият въпрос сега е свързан Румен Радев.
„Ако сега скочи, може да е основен бенефициент от всичко това, наред с ПП-ДБ, които ще укрепнат в тази ситуация”, коментира Симеонов.
Сега, по думите му, има проблем и с критично ниското доверие към изборите. „Ние премерихме 16% доверие към изборите през март, когато Конституционният съд ревизира резултата. Това е потресаващо”, коментира Симеонов. По думите му следва въпросът със служебното правителство, а след изборите на дневен ред ще бъде съдебната система.
Евелина Славкова също смята, че е важен въпросът с Румен Радев. „Ако сега влезем в хипотезата, че Румен Радев не скочи и тези политически партии, които имаме в момента, отидат на избори, ние ще получим от същото по много, както получавахме назад във времето. Няма да има никаква динамика в електоралните отношения и ще продължим по същия начин. Затова в момента виждаме тази концентрация на енергия около Румен Радев. Той ежедневно коментира и дава „сламки”, че той ще скочи, че ще участва със собствен политически проект, в който той ще бъде лицето. Това може да доведе до повишаване в електоралните отношения – повече хора да излязат да гласуват, защото ще има нещо ново. Новото винаги провокира хората да излязат да гласуват”, каза Славкова.
Редактор: Ина Григорова
