Планът за обезопасяване и последващо изтегляне на танкера "Кайрос" вече е в ход. На пристанището в Бургас беше доставен авариен морски генератор, който ще помогне да се вдигне котвата на затъналия кораб.

Очаква се подготовката за това да започне в неделя. А в понеделник предстои три влекача да опитат да изтеглят танкера до предварително определно място в Бургаския залив.

Танкерът „Кайрос“ вече седмица е закотвен край Ахтопол

Очаква се операцията да приключи в същия ден с безопасно закотвяне на плавателния съд.

По време на цялата операция ИА „Морска администрация“ ще осъществява постоянен контрол и координация, като се предприемат всички необходими мерки за гарантиране на безопасността на корабоплаването и опазването на морската среда.

Редактор: Цветина Петкова