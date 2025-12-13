Снимка: БГНЕС
Предстои три влекача да опитат да изтеглят кораба
Планът за обезопасяване и последващо изтегляне на танкера "Кайрос" вече е в ход. На пристанището в Бургас беше доставен авариен морски генератор, който ще помогне да се вдигне котвата на затъналия кораб.
Очаква се подготовката за това да започне в неделя. А в понеделник предстои три влекача да опитат да изтеглят танкера до предварително определно място в Бургаския залив.
Танкерът „Кайрос“ вече седмица е закотвен край Ахтопол
Очаква се операцията да приключи в същия ден с безопасно закотвяне на плавателния съд.
По време на цялата операция ИА „Морска администрация“ ще осъществява постоянен контрол и координация, като се предприемат всички необходими мерки за гарантиране на безопасността на корабоплаването и опазването на морската среда.Редактор: Цветина Петкова
