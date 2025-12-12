Танкерът „Кайрос“ седми ден стои на котва на почти една морска миля от брега на Ахтопол. От „Морска администрация“ заявиха готовност да стартират операцията по подаване на захранване към системите на танкера за вдигане на котва и провлачването му с три влекача на безопасно място.

На този етап нито китайската компания корабособственик е финансирала тази операция, нито държавата. Скъпата процедура трябва да стане с решение на Министерски съвет и държавни средства.

България няма право да ремонтира танкер "Кайрос", който е под санкция

Сигурно е, че корабът е стабилно закотвен до брега и от него не изтича гориво, както и няма опасност от екокатастрофа.

