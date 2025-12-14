Днес ветеринарните лекари отбелязват своя професионален празник, който се празнува в чест на приемането на първия закон, регламентиращ ветеринарната служба в България през 1897 година. По този повод Община Царево за първи път в своята история отличи ветеринарен лекар със званието „Почетен гражданин“.

Признанието беше присъдено на д-р Теодор Байкушев – познат на жителите на общината като доктор Тео. Той е ветеринарен лекар и спасител на десетки бедстващи и бездомни животни. Малкият му кабинет в Ахтопол е изпълнен с птичи песни – знак за голямата му любов към орнитологията и към десетките цветни канарчета, които отглежда. Срещаме го край операционната маса, докато се грижи за поредния си пухкав пациент.

Д-р Байкушев признава, че често лекува животни без да взима заплащане, когато става дума за хора, които се грижат за бездомни животни. За него най-важното е животните да получат помощ и грижа.

В практиката си той не подминава нито едно ранено животно и трудно приема случаите на жестокост, включително масовите отравяния на животни в района на Царево и Синеморец през последните години. Като любител орнитолог работи активно с организации за защита на дивите птици и е участвал в спасяването на множество животни, които впоследствие са настанявани в спасителни центрове в страната.

През годините д-р Байкушев се е сблъсквал с изключително разнообразни и редки случаи – от тропически животни и насекоми до влечуги, птици, бозайници и дори риби. Работил е както с декоративни риби, така и в аквакултурни стопанства, където се лекуват различни заболявания.

След наводненията в Царево ветеринарният лекар бил свидетел и на тежки гледки с удавени животни, породени от човешка безотговорност. Той напомня, че при прогнози за екстремно време животните не бива да бъдат оставяни вързани, защото така губят шанс да се спасят.

Доброто сърце и отдадеността на доктор Тео са добре познати не само в Ахтопол и община Царево, но и в Бургас и други части на страната. Фермери и стопани от свинеферми, кравеферми, овчарници и конюшни често търсят съветите му, а хората разказват, че той е готов да помогне по всяко време на денонощието.

Сред най-новите му пациенти са и редки видове летящи катерици, които вече се срещат и у нас. А след края на работния ден д-р Байкушев не пропуска да се погрижи за собствените си домашни любимци – фокстериерите Аризона и Адина.

Д-р Теодор Байкушев е убеден, че професията на ветеринарния лекар е трудна, но носи огромно удовлетворение. За професионалния си празник той пожела на колегите си да следват призванието си, да не поставят печалбата на първо място и да се грижат за животните в духа на клетвата, която са положили при завършването си.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Дарина Методиева