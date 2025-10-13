Нашите четириноги приятели сякаш винаги ни напускат твърде рано. Мащабно проучване за стареенето на кучетата, предлага практични съвети за подобряване на живота на вашето куче.

Одри Ръпъл, ветеринарен епидемиолог, участващ в проучването, обяснява, че хората са все по-привързани към кучетата си, така че е съвсем естествено да искат да им помогнат да живеят възможно най-дълго. Докато някои учени мечтаят за футуристични хапчета, способни да удължат живота на кучетата, тези от Проекта за стареене на кучета подчертават действия, достъпни за всеки, които наистина могат да трансформират живота на вашия четириног приятел.

Пазителката на Елените: Историята на Сара, която оцеля в потопа и чака хората да се върнат

Редовните упражнения са един от най-ефективните начини за удължаване на живота и здравето на кучето. Според изследователката Кейт Крийви, физическата активност подобрява когнитивното здраве и намалява заболяванията, свързани със затлъстяването, като диабет, остеоартрит и респираторни проблеми. Асоциацията за превенция на затлъстяването при животните препоръчва поне 30 минути активност на ден, съобразена с породата и темперамента. Специалистът посочва, че постоянството е от съществено значение: интензивните, но спорадични усилия (например през почивните дни) могат да доведат до наранявания.

Точно както хората, кучетата се нуждаят от социални връзки, за да останат здрави. Живите същества – както хората, така и животните – с много социални взаимоотношения страдат от по-малко заболявания като артрит, алергии и стомашно-чревни разстройства. Освен това, тези взаимодействия стимулират мозъка им и поддържат когнитивните им способности. Накратко, играта с домашния ви любимец и разходките му биха могли да забавят когнитивния му спад и да го поддържат остър и активен по-дълго.

Изследване на Харвард: Агресивните кучета не се раждат, а се създават

Също така помислете за кастрация/стерилизация на кучето си. При женските, кастрацията/стерилизацията значително намалява риска от рак на млечната жлеза и елиминира рака на матката и яйчниците. При мъжките, кастрацията/стерилизацията предотвратява рака на тестисите и ограничава проблемите с простатата. Кастрацията/стерилизацията влияе и на поведението, а кастрираните животни често са по-малко агресивни, което намалява риска от инциденти или битки, пише „Нешънъл Джиографик“.

Що се отнася до храненето на кучето ви, не всички опции са създадени еднакви. Суровата храна може да бъде замърсена с бактерии като салмонела, докато домашно приготвените ястия може да не са балансирани от протеини, мазнини и микроелементи и са свързани с повече заболявания. Истинската опасност за много кучета обаче си остава преяждането. Затлъстяването ускорява артрита, усложнява възстановяването от нараняване и засяга сърцето, бъбреците и черния дроб, намалявайки продължителността на живота с около 2,5 години. И накрая, не забравяйте да водите домашния си любимец на ветеринар поне веднъж годишно и ще увеличите шансовете си във ваша полза.

Редактор: Ивайла Митева