Притеснение сред родителите на деца от столичното 138-о училище „Проф. Васил Златарски”. Вчера беше задържан директорът на учебното заведение. Разследването на СДВР започва след сигнал на родители за нерегламентирано поставени камери в тоалетните на сградата. По неофициална информация там са открити около 20 камери, като всички записващи устройства водят към директорския кабинет. По случая е образувано досъдебно производство

Министерството на образованието потвърди случая и увери, че училището и Регионалното управление на образованието съдействат на разследването.

„Доколкото разбрах, от няколко дни е започнало да се говори в училището за тези камери. Силно се надявам да не е вярно”, заяви баща на ученичка от 11 клас. Други родители са разбрали, че училищната психоложка се е обърнала към органите на МВР. Майка разказа пред NOVA, че директорът е поел училището преди 2 години и оттогава има проблеми с него. По думите ѝ оттогава си тръгнали около 40 родители.

„Правим всичко възможно да продължи нормалният учебен процес, децата да са спокойни”, заяви д-р Климент Христов, който е старши експерт в Регионалното управление „Образование”-София. Той обясни, че до момента няма подавани подобни сигнали срещу директора. Има обаче такива, свързани с учебния процес. „Те са проверявани, изготвени са предписания във връзка с провеждането на учебния процес и управлението на училището”, каза Христов.

Позиция дойде и от кмета на София Васил Терзиев.

„Случаят в 138. СУ е дълбоко тревожен и напълно недопустим. Става дума за тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца. Разбирам напълно тревогата, гнева и въпросите на родителите", заявява кметът.

Той уверява, че Столичната община ще съдейства изцяло на МВР и прокуратурата за пълното изясняване на всички факти и за търсене на наказателна отговорност. „Няма да има толерантност към подобни действия. Призовавам компетентните органи да проведат разследването в пълен обем, с цялата строгост на закона и без никакви компромиси", казва Терзиев.

„По закон Столичната община е собственик на сградите на общинските училища, но управлението на дейността в тях, включително използването на технически средства в сградите, е в правомощията и отговорността на директорите, които са органи за управление и контрол на съответната институция. Това обаче не освобождава никого от отговорност да гарантира сигурна и законосъобразна среда за децата. Камери в санитарни помещения са абсолютно недопустими и представляват тежко нарушение на закона и на елементарни морални норми. Камери не могат да бъдат поставяни в помещения, където има очакване за поверителност, като тоалетни, помещения за лична хигиена и сън. Това е категорично посочено в практиката на КЗЛД по казуси за видеонаблюдение в училищата. Общинската система за видеонаблюдение обхваща всички общински училища в София, но тя е за външни и общи външни пространства, управлявани от дирекция „Сигурност“, се казва в позицията.

Терзиев допълва, че за да повиши прозрачността и превенцията, Столична община ще въведе уведомителен режим, при който директорите на образователните институции ще предоставят информация за всички поставени системи за видеонаблюдение – включително местоположението на камерите и фирмите, които ги поддържат.

„Столична община няма правомощия да поставя или управлява вътрешни камери в училищни сгради и категорично се обявява против практиката подобни системи да се финансират със средства, събирани от родители", се казва в позицията.

„Ще работим съвместно с Министерството на образованието и науката за по-ясни национални правила и по-строг контрол, за да не се допуска подобно посегателство никога повече. Няма по-висок приоритет от сигурността, личното пространство и достойнството на децата. Това е отговорност, която институциите сме длъжни да носим ежедневно и без компромиси", завършна позицията.