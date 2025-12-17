Директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ е освободен от длъжност, съобщиха от Министерство на образованието и науката.

Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение с Александър Евтимов вече е издадена от началника на РУО София-град Елеонора Лилова.

"През днешния ден експерти от регионалното управление в столицата бяха на място за оказване на методическа подкрепа на училището. Проведени са също така разговори с родители и с представители на обществения съвет", се посочва още в съобщението.

Новината идва след като Евтимов оттегли жалбата си срещу задържането му по обвинения, че е поставил камери в тоалетните на училището и евентуално създаване на порнографско съдържание.

