Вчера разбрах, че в тоалетните има камери. Не съм ги слагал аз. Това заяви задържаният директор на столичното 138-о училище „Проф. Васил Златарски” Александър Евтимов пред журналисти преди заседанието на Софийския районен съд в сряда вечерта.

По-рано от СДВР разкриха подробности по разследването срещу Евтимов. “От компютъра в кабинета на директора, чрез приложение, всички записи били прехвърляни към мобилния му телефон”, каза на брифинг пред журналисти директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Срещу Евтимов са повдигнати две обвинения. Едното е за държане на специално техническо средство от длъжностно лице, а второто - за създаване на порнографски материали с непълнолетни, за което той може да получи максимално 8 години затвор.

Директорът обжалва мярката си за задържане от 24 часа. Очаква се прокурор да внесе искане в Софийския районен съд за постоянен арест спрямо него. Сезирана е и Комисията за защита на личните данни.

По думите на Николов в понеделник вечерта в Първо Районно управление на СДВР се явила леля на ученичка, която пожелала да подаде сигнал във връзка с нейни съмнения, че в санитарните помещения има камери, които снимат учениците.

“Незабавно, още в първия работен ден, в който училището отвори, сме сформирали следствено оперативни групи с цел проверка на посоченото в сигнала. Пристигайки на място, колегите наистина установяват, че в помещенията има датчици, за които се предполага, че следят за движение в тоалетните. Има и скрити камери за видеонаблюдение”, потвърди гл. ком. Николов.

По думите му, с помощта на Дирекция “Киберсигурност”, е извършена задълбочена проверка и е установено, че от тези камери, чрез изградени специални трасета, сигналът стига до стаята на директора. “По този повод незабавно пристъпихме към процесуално-следствени действия, които проведохме съвместно със Софийската районна прокуратура. Иззехме от кабинета на директора всички носители на такава информация. Впоследствие извършихме процесуално-следствени действия и в неговия апартамент”, каза гл. ком. Николов.

Евтимов е показвал записи от камерите на класна ръководителка на един от класовете от училището, за да онагледи проявата на непристойно поведение в санитарните помещения.

“Общо 11 са камерите, поставени в санитарните помещения от 1 до 3 етаж в училището. Има такива, които наблюдават цялото помещение, и други, поставени точно над писоарите”, обясни Николов.

Той каза още, че през октомври е намерена фактура, доказваща, че директорът от свое име и за своя сметка е закупил камери за скрито наблюдение.

“В дома му открихме 11 флашки, 3 лаптопа и 3 компютърни конфигурации. В кабинета имаше само DVR, който съхранява записите от камерите и мобилен телефон. В момента проверяваме съдържанието на флашките”, допълни той.

Към настоящия момент обвиняемият запазва пълно мълчание по случая, не посочва дори тезата, че е поставил камерите, за да следи за противоправно поведение на учениците, обясниха още от СДВР.

"Имаме много събрани материали. Стана ясно, че тези записи са били гледани само и единствено от компютъра на директора", коментира Николов.

Някои от записите са изтрити. Възможно е Евтимов да е имал и съучастник при поставянето на камерите.

"За едно от престъпленията законът предвижда от 2 до 8 години затвор, а за другото - от 4 до 6 години", поясни говорителят на Софийска районна прокуратура Николай Николаев.

“Александър Евтимов е директор на училището от 2024 г. Преди това е заемал други ръководни позиции в училища в София и областта”, каза Николов.

След ареста на директора днес денят започна с тревога сред родителите на учениците. Те търсят отговори откога и защо са били поставени камери в училищните тоалетни. Децата разказвали, че камерите били замаскирани в датчиците за движение.

“В тях се вижда обектив на камера. Те са поставени в помещението и са насочени към тоалетните”, обясни родител.

От Регионалното управление на образованието в София обявиха, че откакто е директор, срещу Евтимов е постъпил само един сигнал от учители относно организацията на работа.

“Днес целият екип е в училището и прави всичко възможно, за да продължи нормалният учебен процес”, сподели д-р Климент Христов, старши експерт в РУО-София.

С позиция по казуса излезе и кметът на София Васил Терзиев. Той призовава органите на реда да проведат разследването в пълен обем, с цялата строгост на закона и без никакви компромиси.

Недопустимо е извършването на видеонаблюдение в помещения за сън, в санитарни помещения, в такива за почивка и лична хигиена на децата и учениците. Това написаха от Държавната агенция за закрила на детето в изявление до медиите, свързано с поставените камери. Причината е, че това лишава децата от правото им на уединение и запазване на личното им достойнство, и е нарушение на правото на неприкосновеност на личността.

“За гарантиране на безопасността на децата и учениците, често прилагана практика в страната е въвеждането на видеонаблюдение в класните стаи, общите помещения и дворно пространство на училищата, в помещенията за занимания и игри, както и общи помещения и дворно пространство на детските заведения”, обясниха от Агенцията.

Според тях при всички случаи решението за въвеждане и използване на видеонаблюдение трябва да се ръководи от принципа за защита на най-добрия интерес на детето, като се търси баланс между сигурността и правото на личен живот. “Особено внимание следва да се отдели на факта, че децата са уязвима категория субекти на данни и се ползват с повишена закрила”.

По думи им, съгласно Становище на Комисията за защита на личните данни по въпроси, касаещи въвеждането на видеонаблюдение в детските заведения, както и в училищата от 30.04.2018 г., допустимо е да се поставят камери единствено в общите помещения и дворните пространства.

Образователната институция трябва да е получила съгласие от законните представители на децата.

“Достъп до видеонаблюдението следва да имат само длъжности лица от образователните институции, изрично определени от директора. Администраторите на лични данни са задължени да уведомят родителите/настойниците на децата и малолетните ученици, както и непълнолетните ученици чрез информационни табели, поставени на видно място, за използването на технически средства за видеонаблюдение и контрол”, обясниха от Агенцията.

В образователната институция е необходимо да се разпишат правила за извършване на видеонаблюдение, видеозаснемане и аудиозаписване, в които да се посочат местата за видеонаблюдение, кой и как извършва контрол на видеонаблюдението, кой и как извършва контрол на записите, срок за съхранение, лица и органи, които имат достъп до видеозаснемането, ограничаване на дистанционния достъп до видеонаблюдението. Според Агенцията правилата трябва да се сведат до знанието на всички служители и родителите (законни представители) на децата.

