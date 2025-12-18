България влиза в сигурната спътникова система на Европейския съюз. Страната ни ще има достъп до общ механизъм за координация и управление на радиочестотни и орбитални ресурси, както и възможност за използване на капацитет за защитена спътникова свързаност на европейско ниво.

"Става въпрос за телекомуникационни спътници, които следят обекти в космоса и отправят предупреждения към държавите, които биха били засегнати. По същество това е свързано с голямата тема за космическия боклук – с факта, че в близкото космическо пространство е пълно с най-различни отломки и те могат да представляват заплаха за сигурността на цялата ни космическа инфраструктура. Оттам идва и нуждата те да бъдат следени, да се знае къде се намират и да се проследяват". Това обясни в Обедния информационен блок по NOVA News метеорологът доц. Елисавета Пенева, която е специалист по наблюдение на Земята от разстояние.

По думите ѝ страната ни досега не е била част от тази система. Но Министерството на иновациите и растежа е одобрило това присъединяване и всъщност ще използваме и българската наземна инфраструктура за следене на такива обекти за предупреждаване на заинтересовани потребители.

Доцент Пенева обясни, че една от услугите, които тази система предоставя, е например следенето, когато някой от спътниците се извежда от орбита или се връща в атмосферата с цел да изгори и да прекрати жизнения си цикъл.

"Този процес трябва да бъде много внимателно проследен по целия му път. Съответно, тези обекти могат да преминат и над територията на нашата страна и тогава да не бъдат проследени, ако ние не участваме в тази система. Така че това е един сериозен плюс", категорична е тя.

