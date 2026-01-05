-
Продължават проверките за необосновано повишение на цените
-
Еврото през погледа на село Левка
-
Празник на открито: Как в големите градове у нас ще посрещнат Нова година
-
Втори ден на протести във Врачанско заради спиране на електрозахранването
-
Протест във Врачанско заради чести спирания на тока след първия сняг
-
Протест и контрапротест пред сградата на общината в Минерални бани
В социалните мрежи снимки показват оформени локални сметища около кофите за боклук в кварталите „Суха река”, „Хаджи Димитър” „Левски” и „Левски” Г
Вече близо месец столичните райони „Подуяне", „Слатина" и „Изгрев" са с кризисна организация за събиране на боклука. От старта на годината контейнерите преливат от смет.
Васил Терзиев: Удължени са договорите за чистота в девет софийски района
