Вече близо месец столичните райони „Подуяне", „Слатина" и „Изгрев" са с кризисна организация за събиране на боклука. От старта на годината контейнерите преливат от смет.



В социалните мрежи снимки показват оформени локални сметища около кофите за боклук в кварталите „Суха река”, „Хаджи Димитър” „Левски” и „Левски” Г.

Васил Терзиев: Удължени са договорите за чистота в девет софийски района