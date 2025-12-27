Столична община(СО) осигури чистотата в девет столични района като удължи договорите с настоящите изпълнители в Зона 1 (районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“), Зона 5 (районите „Връбница“, „Нови Искър“ и „Банкя“) и Зона 7 (районите „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“). Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в личния си профил във Facebook.

"Поредният заявен „апокалипсис“ се отлага - няма да има проблем със сметосъбирането в 9 столични района. Щастлив съм да споделя, че осигурихме непрекъснатост на сметопочистването в още 9 района на София, като удължихме договорите там, където те изтичаха днес - при разумни условия и без компромис с обществения интерес", написа столичният кмет.

► За Зона 1 (Средец, Лозенец, Студентски), Зона 5 (Връбница, Нови Искър, Банкя) и Зона 7 (Възраждане, Оборище, Триадица) удължихме договорите с текущите изпълнители до избор на нови.

Цената е 209 лв./тон за Зони 1 и 7, което представлява увеличение от 19% спрямо цените, заложени през 2020 г., и огромна разлика спрямо цените на класираните участници (379 лв./тон и 349 лв./тон).

► За Зона 5 цената остава на текущите нива от 175 лв./тон, тъй като очакваме да сключим дългосрочен договор през януари. Това ще се случи, ако няма обжалвания и получим по-ниски цени от подадените.

"Решението гарантира временно нормалното функциониране на услугата в Зони 1 и 7, а ние подготвяме нова тръжна процедура и трайни договори с по-високи изисквания за качество и контрол", допълва кметът на София в поста си.

Какво следва за зоните, в които договорите изтичат на 7 януари:

► Зона 2 (Искър, Кремиковци и Панчарево)

Подобно на Зона 5, изчакваме да видим дали ще има обжалвания в следващите дни. Ако няма, можем да преминем към сключване на дългосрочен договор за 5 години. Очакваме и корекции на цените от страна на избрания изпълнител. Ясно съм заявил, че няма да сключвам договори на нива от 320-350 лв./тон.

► Зона 4 (Сердика, Илинден и Надежда)

КЗК уважи жалбите на отстранени участници. Там битката продължава във ВАС и ние ще обжалваме решението на комисията. До финалното произнасяне на ВАС имаме няколко варианта, по които работим, но не се очаква прекъсване или влошаване на услугата.

Какво се случва с двете зони, които се почистват от общински структури:

► Зона 3 (Подуяне, Слатина, Изгрев)

Прекратихме процедурата заради липса на класирани изпълнители и КЗК уважи нашите мотиви. В момента обслужването е с общински капацитет чрез Завода за отпадъци и с активната работа на районните кметове. Това е временно решение. Докато извървяваме стъпките към трайно решение, работим по стабилизиране на режима и повишаване на качеството на услугата, паралелно с развиване на общинския капацитет. Тази седмица подсилихме допълнително с още 3 машини и продължаваме.

► Зона 6 (Люлин, Красно село и Красна поляна)

Още през януари „Софекострой“ ще разполага с нови камиони и допълнителен персонал, за да подобрим услугата.

До края на януари очакваме нормално сметоизвозване и зимна поддръжка навсякъде в София.

"Съжалявам за всякакво причинено неудобство. Но става дума за няколкостотин милиона лева, които искам да спестя на софиянци и в същото време да успеем да вдигнем качеството на услугата. Убеден съм, че накрая ще си е заслужавало всички усилия. Още малко търпение", призова Терзиев софиянци през социалната мрежа.

